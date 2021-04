Polska wśród krajów, które najchętniej sięgają po cyfrowe kompetencje

Prawie 1,2 mln Polaków wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach rozwijających umiejętności cyfrowe, organizowanych przez Microsoft i LinkedIn. Polska zajmuje drugie miejsce w Europie i szóstą pozycję na świecie wśród krajów, których mieszkańcy najaktywniej wykorzystują ścieżki rozwoju, jakie umożliwia globalna inicjatywa edukacyjna. Na całym świecie w ciągu zaledwie 9 miesięcy przeszkolono w jej ramach ponad 30 milionów osób pragnących rozwijać kompetencje cyfrowe, by zwiększyć swoje szanse na zmieniającym się rynku pracy

Microsoft we wspólnej, globalnej inicjatywie z LinkedIn pomógł ponad 30 milionom ludzi w 249 krajach uzyskać dostęp do umiejętności cyfrowych. Polska jest jednym z 10 krajów o największej liczbie uczestników, która sięgnęła 1,167 mln osób. Wśród najbardziej zainteresowanych znaleźli się mieszkańcy USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Indii. Nieco niższą liczbę uczestników w porównaniu do Polski mają m.in. Niemcy i Francja.

Program szkoleniowy jest częścią działań Microsoft, wspierających rynek pracy zorientowany na umiejętności oraz elastyczny ekosystem edukacji.

Nasze plany opierają się na wizji tego, co jest niezbędne do kompleksowego ożywienia po pandemii. COVID-19 doprowadził do rekordowej liczby bezrobotnych, zaburzając źródła utrzymania ludzi na całym świecie – pisze na blogu Brad Smith, prezes i dyrektor ds. prawnych w Microsoft.

Oprócz cyklu bezpłatnych kursów LinkedIn Learning i Microsoft Learn, inicjatywa umożliwia skorzystanie ze specjalistycznych szkoleń prowadzących do certyfikacji ekspertów chmurowych i profesjonalistów IT w przedsiębiorstwach.

Na konieczność szkolenia pracowników na każdym etapie cyfrowej transformacji firm wskazuje 77 proc. uczestników badania „BARIERY i TRENDY. Transformacja technologiczna firm w Polsce”, przygotowanego przez Instytut Humanites. Co istotne, 42 proc. respondentów podkreśla wyzwanie, jakim jest brak właściwych kadr i kompetencji, koniecznych do wykonania technologicznego skoku przedsiębiorstw.

57 tys. w 10 miesięcy

Uzupełnienie luki kompetencyjnej jest również jednym z głównych elementów ogłoszonego w maju 2020 roku planu inwestycyjnego Microsoft o wartości 1 mld dolarów, którego celem jest wsparcie polskich firm i instytucji publicznych w ich transformacji z wykorzystaniem technologii. Plan zakłada budowę lokalnego regionu Data Center oraz podniesienie kompetencji cyfrowych 150 tys. ludzi. W ciągu 10 miesięcy od ogłoszenia inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft przeszkolił aż 57 tys. specjalistów IT podnosząc ich kompetencje w obszarze najnowszych rozwiązań cyfrowych takich jak np. sztuczna inteligencja.

Mając na uwadze konieczność szybkiego przygotowania polskich pracowników do działania w świecie cyfrowym, zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w rozwój ich kompetencji. W ciągu 10 miesięcy przeszkoliliśmy ponad 57 tysięcy profesjonalistów IT. Wyprzedzamy rozpisany na 5 lat kalendarz szkoleń i warsztatów. Już teraz Polska jest postrzegana jako kraj słynący talentów technologicznych – 25% wszystkich programistów Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się właśnie tutaj, a przyszłość jawi się jeszcze ciekawiej. Specjaliści tacy jak analitycy danych, programiści czy eksperci od sztucznej inteligencji będą budowali rozpoznawalne na całym świecie rozwiązania pod marką Made in Poland – mówi Rafał Albin, członek zarządu w polskiego oddziału Microsoft.

W ramach ogłoszonego w maju planu inwestycyjnego programami szkoleniowymi zostali objęci przede wszystkim profesjonaliści IT, począwszy od administratorów rozpoczynających przygodę z chmurą Azure czy Microsoft 365, poprzez szkolenia dla specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa czy deweloperów, na architektach kończąc.

Szkolenia te poza wiedzą praktyczną przygotowują do uznawanych i cenionych na całym świecie branżowych certyfikacji. Przedstawiciele polskich firm wykazują największe zainteresowanie kursami i certyfikatami związanymi ze sztuczną inteligencją i przetwarzaniem danych, gdzie zanotowano ośmiokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. W przypadku szkoleń z obszaru rozwoju aplikacji, infrastruktury informatycznej oraz kształtowania cyfrowego miejsca pracy, Microsoft zanotował w skali roku większe zainteresowanie o 250 proc.

Infrastruktura XXI wieku wymaga nowych inwestycji, które poszerzą dostęp do urządzeń cyfrowych i łączności szerokopasmowej. To ona staje się siłą napędową handlu, opieki zdrowotnej i edukacji. To wezwanie do ponownego zaangażowania się w edukację i poprawę tych umiejętności, które nowa generacja technologii uczyniła niezbędnymi dla osobistego rozwoju ludzi – dodaje na blogu Brad Smith.

Poniżej znajduje się lista 10 najpopularniejszych ścieżek edukacyjnych:

Specjalista ds. obsługi klienta

Kierownik projektów

Analityk danych

Przedstawiciel handlowy

Programista

Analityk finansowy

Wsparcie IT

Specjalista ds. digital marketingu

Administrator IT

Grafik

