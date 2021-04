Policja prowadzi czynności ws. "Króla TVN". Miał jechać 250 km/h

Stołeczni policjanci wszczęli czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa przez Kubę Wojewódzkiego, zwanego „Królem TVN”. Policyjne czynności dotyczą wpisu na jednym z portali społecznościowych celebryty, na którym zamieszczono zdjęcia prędkościomierza wskazującego 250 km/h.

Kuba Wojewódzki w niedzielę na swoim profilu społecznościowym zamieścił dwa zdjęcia, które opatrzył wpisem „Obiecałem w domu, że wrócę szybko”. Na jednym ze zdjęć widać, że na prędkościomierzu jest 250 km/h.

W poniedziałek sprawą zajęła się stołeczna policja. „Wszczęto czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa. 250 km/h na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii” - poinformował PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.