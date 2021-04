100 mld zł na zieloną transformację dzięki programowi MAP

Premier Jacek Sasin przedstawił prezydentowi Andrzejowi Dudzie program zasilenia gospodarki środkami wielkości 100 mld zł dzięki emisji przez firmy i przedsiębiorstwa obligacji rozwojowych. Program, opracowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, został przez prezydenta bardzo dobrze przyjęty. Przygotowany przez resort aktywów program ma sprawić, że firmy i przedsiębiorstwa będą mogły emitować obligacje rozwojowe i w ten sposób pozyskiwać środki na inwestycje, w tym inwestycje związane z transformacją energetyczną, m.in. OZE – informuje dziś Dziennika Gazeta Prawna w artykule Pieniądze ekstra na Zielony Ład. Dzięki projektowi gospodarka ma być zasilona środkami o wielkości 100 mld zł.

Obligacje rozwojowe (OR) maja być zwolnione z podatku Belki. O tym, że projekt jest dobry świadczy, że teraz próbuje go przejąć Ministerstwo Finansów, jednocześnie chcąc wykręcić z niego bezpieczniki oraz ułożyć pod jakieś lobby, być może zagranicznych instytucji finansowych.

Program pokazuje, że Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) potrafi korzystać z wiedzy eksperckiej swoich managerów do generowania rozwiązań dobrych dla gospodarki.

Koncepcja obligacji rozwojowych emitowanych przez firmy nie jest bezpośrednio związana z bieżącą polityką, natomiast odpowiada na strategiczne potrzeby gospodarki i wyzwania systemowe. Pomysł MAP to miliardy na rozwój dla gospodarki bez deficytu i bez długu, ponieważ nie będą finansowane przez rząd.

MAP chce dać Polakom instrument do inwestycji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, ponieważ emitent obligacji będzie musiał posiadać wiarygodność finansową potwierdzoną podwójnym ratingiem na poziomie inwestycyjnym. Jednocześnie Polacy dzięki uczestnictwu staną się współwłaścicielami wielkich projektów strategicznych (pokoleniowych). W ten sposób też daje się im możliwość inwestycji gotówki która zagrożona jest inflacją i opłatami w bankach. To fakt, że program ma być realizowany niejako obok banków.

Powstający fundusz inwestycyjny może być funduszem celowym. W tym przypadku pozyskana gotówka idzie na transformacje energetyczną: OZE, modernizację i rozbudowę siec elektroenergetycznej, nowe źródła wytwórcze, co zaowocuje spadkiem cen energii.

Koncepcja MAP jest dla zwykłego Kowalskiego atrakcyjna. Może za min. 100 zł kupić instrument (OR) z podwójnym ratingiem, pod kontrola Komisji Nadzoru Finansowego bez podatku belki. Dzięki temu może uciec od ujemnego oprocentowania, które chcą wprowadzić banki.

W koncepcji MF minimalny próg wejścia jest wyższy – wynosi nawet kilkaset tysięcy - to rozwiązanie albo dla bardzo majętnych albo dla zagranicznych instytucji finansowych typu banki.

Proponowany przez MAP - FIOR (firma inwestująca w obligacje rozwojowe - podmiot łącznik między finansującym a emitentem obligacji) to gwarancja, ze nie będzie GetBack 2. To bardzo ważne żeby tego typu rzeczy nigdy się już nie wydarzyły. Wykreślenie FIOR jak chce tego MF to pozbawienie możliwości inwestowania z gwarancją państwową i brak kontroli nad projektem wartym 100 mld .

Dla premiera Jacka Sasina jest to kolejny projekt gospodarczy po zespole Synergia i PCOL (Polski Cyfrowy Operator Logistyczny ma działać na rynku wartym rocznie 140 mld i odpowiadającym za 6 proc. PKB). Pokazuje on, że resort aktywów państwowych ma kompetencje w gospodarce.

Premier Jacek Sasin był z tym projektem (OR) u Prezydenta Andrzeja Dudy i pomysł został bardzo dobrze przyjęty i może dlatego resort finansów teraz próbuje go przejąć jednocześnie zmieniając go pod lobby bankowe tak, żeby tylko banki mogły na tym zarabiać i żeby zwykły Kowalski nie uciekł z oszczędnościami przed ujemnym oprocentowaniem banków.

(mt)