Rzecznik MZ: W ostatnim tygodniu 15-proc. spadek liczby zakażeń

W ciągu ostatniego tygodnia mamy 15-procentowy spadek liczby zakażeń. Tydzień po tygodniu mamy też spadek liczby osób zgłaszających się do POZ po wykonanie testu – powiedział we wtorek rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia podczas briefingu komentował wtorkowe dane o zakażeniach koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia podało, że jest to 13 227 nowych zakażeń, a 644 osoby zmarły. „Jutro będziemy mówili o miarodajnym wyniku obrazującym skalę naszej epidemii” – stwierdził.

„Jeżeli jednak mielibyśmy oceniać przez pryzmat ostatnich dni to, w jakim momencie się znajdujemy, to oczywiście w ciągu ostatniego tygodnia mamy mniej więcej 15-procentowy spadek liczby odnotowywanych zakażeń” – przekazał. „Mamy też, co jest chyba najlepszym obrazem tego, w jakim punkcie epidemii się znajdujemy, tydzień po tygodniu, spadek liczby osób, które zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej po wykonanie testu” – dodał Andrusiewicz.

Przywołał też dane, które mówiące o zleceniach z POZ. W ubiegłym tygodniu było to 57 tys. zleceń, w poświąteczny wtorek – 65 tys., a w poniedziałek to 44 tys. zleceń. „Możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie – nadal to powtarzamy – mówić o tym, że to jest stały trend” – podkreślił.

PAP/kp