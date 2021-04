WHO oczekuje na wyniki EMA, FDA ws. szczepionki Johnsona

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała we wtorek agencję Reutera, że zajmie stanowisko ws. szczepionki firmy Johnson & Johnson przeciw Covid-19, gdy otrzyma informacje o wynikach analiz Europejskiej Agencji Leków (EMA) i amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczących tego preparatu

WHO poinformowała w mailu do Reutera, że monitoruje również bazy danych na świecie, by wykryć ewentualne szkodliwe reakcje na podanie szczepionki Johnson & Johnson, w związku wystąpieniem zakrzepów krwi u osób szczepionych.

Organizacja nie sprecyzowała, jak długo potrwa jej analiza bezpieczeństwa i ewentualnych skutków ubocznych stosowania preparatu J&J.

Wcześniej we wtorek FDA i amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie podawania szczepionki J&J ze względu na wystąpienie sześciu przypadków zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób. Obie agencje podały, że analizują wszystkie te przypadki „rzadkiego i ciężkiego typu skrzepu krwi”.

Koncern J&J zdecydował się - w związku ze stanowiskiem amerykańskich regulatorów rynku - opóźnić wprowadzenie swojej szczepionki do Unii Europejskiej, mimo iż jej transport do Europy rozpoczął się już w poniedziałek.

Reuters podaje również, powołując się na źródła unijne, że Komisja Europejska oczekuje na wyjaśnienia koncernu dotyczące jego „zupełnie nieoczekiwanej” decyzji o opóźnieniu dostaw szczepionki dla Wspólnoty.

Wcześniej podobne, choć również bardzo rzadkie przypadki zakrzepów zostały zaobserwowane przy innych szczepionkach tego samego typu, tj. AstraZeneki oraz Sputnika V. Są to tzw. szczepionki wektorowe, używające sztucznie tworzonych cząstek niegroźnych wirusów (adenowirusów) zawierających białko szczytowe SARS-CoV-2. Zdecydowana większość przypadków zakrzepów wystąpiła u kobiet poniżej 50. roku życia.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw Covid-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce - można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

