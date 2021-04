NASDAQ wraca do łask

Wtorkowa sesja znowu przebiegała dość spokojnie, choć w tym przypadku był to raczej stan pożądany

Lepsze generalnie od oczekiwań dane z Wielkiej Brytanii tylko częściowo równoważyła wyraźnie słabsza lutowa produkcja przemysłowa we Włoszech, ale o przebiegu dnia miały zadecydować informacje o amerykańskim CPI. Chociaż inflacja sięgnęła poziomu 2,6% r/r i okazała się o 0,1pp wyższa od konsensusu, odczyt został powitany przez rynek jak pozytywna niespodzianka, co pokazuje, że ubiegłotygodniowe dane o PPI mogły wyraźnie wpłynąć na oczekiwania. Kurs EURUSD zareagował natychmiastowym wzrostem, który po krótkiej korekcie jest kontynuowany aż do godzin porannych. Test szczytów z marcowego odbicia jest właściwie przesądzony, w ich sforsowaniu może pomagać generalnie niska awersja do ryzyka. Przed rentownościami 10-latek stoi egzamin w postaci wsparcia na 1,6%.

Na poziomie indeksów giełdowych oznacza to tymczasowo w naszej opinii widoczny od ubiegłego tygodnia „powrót do normalności”. Podczas gdy główne indeksy europejskie przyniosły stopy zwrotu od -0,1% (IBEX) do 0,6% (FTSE MiB), DJIA stracił -0,2%, a NASDAQ wzrósł o 1,1%. Nadchodzący sezon wynikowy przynosi u inwestorów refleksję nad trwającym od listopada zachowaniem rynku. Wprawdzie wg Factset energetyka jest obecnie sektorem, który z perspektywy rekomendacji analityków ma największy potencjał do wzrostu (15,6%), ale tuż za nim plasuje się sektor medyczny (14,2%) i IT (11,6%). Spółki przemysłowe (3,9%) w tym momencie zamykają stawkę. Również pod względem rewizji prognoz z początku roku IT wygląda bardzo dobrze (obecny konsensus to 22,4% r/r vs. 11,6% r/r na początku stycznia), co jest zasługą przede wszystkim rosnących oczekiwań wobec Microsoftu i Apple.

Choć wczorajsza sesja, podczas której WIG20 spadł o 0,4%, mWIG40 o 0,5%, a sWIG80 o 0,3% wydaje się sugerować co innego, wierzymy, że ostatni spadek obrotów i relatywna słabość GPW jest tymczasowa. Po utracie 1/3 wartości od początku roku przez Allegro i CD Projekt ich potencjał spadkowy wydaje się w dużej mierze wyczerpany, a na szerokim rynku trudno oczekiwać wielkiego popytu w miarę wydłużania restrykcji COVID-owych. Na początku dnia nastroje pozostają dobre, sesja azjatycka przyniosła wzrosty, a rynek całkowicie lekceważy poza wyższą inflacją także potencjalne opóźnienia w dystrybucji szczepionki Johnson&Johnson. Przed IPO Coinbase Bitcoin generuje nowe szczyty, a zachowanie spółki po debiucie może mieć dzisiaj duży wpływ na sentyment.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion