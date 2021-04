Niedzielski: przedłużamy restrykcje; wyjątkiem przedszkola i żłobki

Od kilku dni obserwowaliśmy zmniejszenie liczby dziennych przypadków zachorowań na Covid-19; obecnie liczba zakażeń nieznacznie się zwiększa - mówił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski

Niedzielski podczas konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych w związku z nią obostrzeń zwracał uwagę, że od kilku dni obserwowane jest zmniejszenie dziennej liczby zachorowań na Covid-19. Jak mówił ta tendencja była już obecna w zeszłym tygodniu.

Zaznaczył jednocześnie, że w tym tygodniu „widzimy, że niestety ta liczba się troszeczkę zwiększa”.

Niedzielski wskazał, że w środę odnotowano 21283 przypadki, czyli o ponad 6 tys. więcej niż tydzień temu. Zaznaczył przy tym, że przed tygodniem mieliśmy zniekształcenie wynikające z okresu świątecznego.

Ten wzrost, to jest dynamika rzędu 43 proc. i co najważniejsze wykonane jest blisko 100 tys. testów, więc ten przyrost jest w sytuacji dużej liczby wykonywanych testów - mówił.

Minister oświadczył, że aby mieć pojęcie na temat perspektywy dane należy odnosić nie tylko do poprzedniego tygodnia, ale również do okresu przed dwoma tygodniami. Przypomniał, że w środę dwa tygodnie temu liczba zakażeń sięgnęła 33 tys.

Czyli widać bardzo wyraźnie, że ta tendencja dłuższa, ta tendencja liczona w perspektywie 2-3 tygodni jest już malejąca. Natomiast to zaburzenie, które obserwujemy w ciągu kilku ostatnich dni, to jest zaburzenie wynikające z tego, że tydzień temu były po prostu święta” - powtórzył Niedzielski.

Przedłużone restrykcje

Minister na konferencji powiedział, że „aby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki”, restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych zostają przedłużone o dwa tygodnie.

Oznacza to, że działanie hoteli i obiektów noclegowych do 3 maja będzie ograniczone na dotychczasowych zasadach.

Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji do 25 kwietnia; wyjątkiem przedszkola i żłobki - od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków - poinformował szef resortu zdrowia.

Za to dopuszczono sport na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że „głównym kryterium decyzyjnym - jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń - jest kwestia obłożenia łóżek i respiratorów”. „W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie, rzędu 75 proc., przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe” - wskazał.

Zdaniem Niedzielskiego, oznacza to, że „mniej więcej w perspektywie ponad tygodnia mamy stabilizujący się trend”.

Ale zwróćmy uwagę, że ta stabilizacja obłożenia łóżek i respiratorów jest na bardzo wysokim poziomie. To w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. To przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - poinformował.