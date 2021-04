Polski przemysł powyżej średniej unijnej

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że polska produkcja przemysłowa ma się dobrze pomimo trwających restrykcji

Obecny okres jest dosyć trudny dla państw unijnych. Nie tylko europejskie potęgi gospodarcze jak Niemczy czy Francja ale i mniejsze państwa jak Estonia czy Rumunia odnotowują znaczące spadki jeśli chodzi o wydajność przemysłu.

Jeśli chodzi o strefę euro, produkcja przemysłowa w lutym 2021 spadła 0 1,6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Odrobinę lepiej jest w strefie Unii Europejskiej, bowiem na tym obszarze przemysł odnotowuje spadek o 1,1%.

Najgorzej radzą sobie przemysł maltański (-10,9%), estoński (-8,9%) oraz francuski (-6,4%). Jednak spadek w produkcji przemysłowej jest obserwowany w większości państw unijnych.

Co ciekawe, doskonale radzą sobie Irlandia, Litwa oraz Finlandia. Irlandia odnotowała wzrost produkcji przemysłowej aż o 41,4% w porównaniu do ubiegłego roku. Polska wypada bardzo dobrze na tle unijnym ze wzrostem na poziomie 4,3% w porównaniu do lutego 2020 roku. Chociaż wzrost polskiego przemysłu nie jest tak dynamiczny jak litewskiego, tak w porównaniu z państwami regionu również możemy poszczycić się bardzo dobrymi wynikami.