Wirusolog: jest nadzieja, że zakażeń będzie mniej

Jest nadzieja, że zakażeń w kolejnych tygodniach będzie mniej, ale wiele zależy od ludzi - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Zdaniem eksperta cały czas przerażająca jest statystyka zgonów na COVID-19. Zaapelował o kontakt pacjentów z lekarzami i lekarzy z pacjentami

Ostatniej doby wykonano 99 099 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 35 794 testy antygenowe. Wykryto 21 283 zakażeń – podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Zmarło 803 chorych z COVID-19.

Nadzieja na zmniejszanie się liczby nowych przypadków zakażenia jest. Widać po liczbie zleceń z POZ, że mniej ludzi przychodzi do lekarza z infekcjami. To spowoduje, że będzie w kolejnych dniach mniej nowych przypadków. Pytanie jest tylko o to, czy tych infekcji jest rzeczywiście mniej, czy ludzie udają, że są zdrowi. Oby był to pierwszy wariant. Ograniczenie fali epidemicznej jest głównie związane z zachowaniami ludzi. Oby te były racjonalne - podkreślił prof. Gut.