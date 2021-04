Elektryczne auto z Kutna! Rusza produkcja Triggo

W kutnowskiej firmie AMZ rozpoczęła się produkcja pilotażowej serii elektrycznych samochodów Triggo. Kilkadziesiąt sztuk takich pojazdów opuści fabrykę na przełomie 2021-2022 roku. Obecnie trwają rozmowy dotyczące produkcji pojazdu na masową skalę.

-Rozpoczęliśmy produkcję pilotażowej serii prototypów Triggo. To kolejny krok milowy w rozwoju projektu, dzięki któremu w ciągu kilku kwartałów będziemy dysponować flotą kilkudziesięciu pojazdów, które zostaną rozdystrybuowane potencjalnym partnerom biznesowym rozlokowanym w Polsce, Europie i Azji – mówi Rafał Budweil, prezes zarządu Triggo S.A.

Triggo to dwuosobowy pojazd lekkiej konstrukcji. Został w pełni zaprojektowany przez polskiego motocyklistę i przedsiębiorcę Rafała Budweila. Do stworzenia projektu czterokołowego pojazdu budową przypominającego skuter i samochód pomysłodawcę zainspirowała codzienna droga do pracy i frustracja spowodowana staniem w korkach. Triggo na parkingu zajmuje 20 proc. miejsca przeznaczonego dla samochodu. Tym niewielkim pojazdem łatwo ominąć stojące w korku auta.

Istotą tego innowacyjnego pojazdu miejskiego jest unikatowe w skali światowej, chronione patentami w Japonii, Korei, USA, Chinach oraz wielu krajach Europy, przednie zawieszenie o zmiennej geometrii. Jest to niewątpliwie fenomen, bo przednią oś można w zależności od potrzeb zwężać i rozszerzać. Auto waży zaledwie 450 kg i może rozwinąć prędkość od 25 do 90 km/h w zależności od trybu jazdy (drogowy i manewrowy). Kolejną nowością jest sposób sterowania pojazdem. Tradycyjna kierownica została zastąpiona wolantem, dotychczas stosowanym w lotnictwie. Produkowany pojazd jest w pełni elektryczny, na pełnym naładowaniu będzie można przejechać nim 100 km.

Czytaj też: Niemcy pracują już nad technologią 6G. Pościg za Chinami

dzienniklodzki.pl/kp