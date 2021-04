Stefan Ingves: gotówka potrzebuje silniejszej ochrony

Zgadzam się, że gotówka odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu odporności i utrzymaniu ciągłości płatności oraz przygotowaniach na kryzys. Obecnie jest to jedyna forma dostępu społeczeństwa do pieniądza banku centralnego, czyli najbezpieczniejszej formy pieniądza – mówi Stefan Ingves, prezes Riksbanku – banku centralnego Szwecji w rozmowie z Piotrem Szpunarem, dyrektorem departamentu analiz ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

Jak zaznaczył Stefan Ingves w rozmowie opublikowanej na portalu obserwatorfinansowy.pl, Riksbank realizuje obecnie trzy podstawowe zadania: utrzymuje stabilną wartość pieniądza, zapewnia bezpieczeństwo i sprawną obsługę płatności oraz odpowiada za emisję banknotów i monet w ilości zaspokajającej zapotrzebowanie społeczne. Zmieniający się udział wykorzystania gotówki spowodował względne zmiany proporcji poszczególnych funkcji Riksbanku.

Zdaniem Stefana Ingvesa jest wiele czynników, które wpływają na poziom wykorzystania gotówki w Szwecji. Najważniejszym jest rozwój i upowszechnienie cyfrowych alternatywnych sposobów dokonywania płatności. Jednak ważnym zadaniem Riksbanku pozostaje zabezpieczenie podaży gotówki na wypadek wystąpienia zakłóceń cyfrowego systemu płatniczego. Ważne jest zachowanie odpowiedniej infrastruktury i możliwości wykorzystywania gotówki przez społeczeństwo.

Usługi gotówkowe, takie jak punkty podejmowania i deponowania gotówki, muszą być dostępne dla wszystkich. Podobnie podmioty świadczące podstawowe usługi powinny zachować zdolność do posługiwania się gotówką w normalnych warunkach, skoro oczekujemy od nich takiej zdolności w warunkach nadzwyczajnych. Jednakże, jak wspomniałem wcześniej, tylko nieliczne oddziały banków oferują ręczną obsługę gotówki, co zwiększa jej zależność od dostaw prądu i przesyłu danych – zaznaczył prezes banku Szwecji.

W Szwecji gotówka jako prawny środek płatniczy jest zdecydowanie pod presją, pomimo że ustawa o banku centralnym Szwecji stanowi, że płatności w gotówce muszą być powszechnie akceptowane. Jeśli prawny środek płatniczy nie otrzyma silniejszej ochrony prawnej, istnieje ryzyko, że w przyszłości użycie gotówki stanie się w ogóle niemożliwe. Tym problemem musi się zająć szwedzki prawodawca – podkreśla Stefan Ingves.

Riksbank – dodaje prezes tego banku – wielokrotnie wskazywał, że prawny środek płatniczy potrzebuje silniejszej ochrony. Jego zdaniem nie należy pozwolić firmom o podstawowym znaczeniu, takim jak większe sklepy spożywcze, apteki i stacje benzynowe, na dyskryminację gotówki.

Obserwatorfinansowy.pl/RO

