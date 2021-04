PKN Orlen podsumowuje 2020 r. Znamy roczny raport spółki

PKN Orlen zawarł nowy kontrakt z rosyjskim Rosneftem na dostawy ropy naftowej. Zakłada on, że zaopatrzenie wyniesie 3,6 mln ton rocznie. Poprzednia umowa zakładała dostawy na poziomie 5,4 do 6,6 mln ton rocznie. Ograniczenie nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw surowca do Grupy Orlen