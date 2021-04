BGK: Dzięki gwarancji de minimis utworzono 125 tys. miejsc pracy

Finansowanie pozyskane przez firmy dzięki zabezpieczeniu w formie gwarancji de minimis przełożyło się na 125 tys. miejsc pracy utworzonych w okresie kryzysu i aż 184 tys. zachowanych miejsc pracy - wynika z raport banku BGK.

Według raportu BGK „Efekty programu gwarancji de minimis” od marca 2013 roku, tj. momentu powstania programu do listopada 2020 r., suma udzielonych gwarancji de minimis osiągnęła ponad 87 mld złotych, a suma wygenerowanego w tym okresie kredytu ok. 148,4 mld zł.

„Z badania, które przeprowadziliśmy wynika, że bez gwarancji de minimis aż połowa MŚP znalazłaby się w luce finansowej. To oznacza, że bez wsparcia BGK przedsiębiorcy nie uzyskaliby kredytu lub uzyskaliby go w niższej wartości. Dodatkowo 1/5 firm, które pozyskałyby kredyt nawet bez gwarancji, otrzymałyby go na gorszych warunkach, co również stanowi ograniczenie w dostępie do finansowania. Łącznie w szeroko pojętej luce finansowej znalazłoby się więc 73 proc. firm” – wyjaśnił główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

Jak pokazuje raport, w trakcie pandemii aż 77 proc. firm dzięki wsparciu BGK mogło skupić się na utrzymywaniu zatrudnienia, a bez gwarancji Banku aż 52 proc. przedsiębiorstw w u.br. nie uzyskałoby kredytu. Jest to wynik dwukrotnie większy niż w 2019 r. W największym stopniu dotyczy to firm najmłodszych (59 proc.), usługowych, w tym z branży hotelarsko-gastronomicznej (HORECA), które zostały w największym stopniu objęte obostrzeniami w pandemicznymi (50 proc.). Dotyka to też firm, które działają lokalnie (46 proc.) oraz prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (43 proc.) oraz handlową (40 proc.).

„Prawie połowa badanych przedsiębiorców stwierdziła, że gwarantowane programem finansowanie w bardzo dużym lub dużym stopniu pomogło im przetrwać kryzysową sytuację. Najsilniej pomoc odczuły firmy lokalne. Co ważne, podczas trwania kryzysu, 4/5 badanych firm nie miała problemu ze spłatą gwarantowanego przez BGK kredytu. Te doświadczające trudności najczęściej posiłkowały się innym wsparciem z tarczy antykryzysowej lub korzystały z wakacji kredytowych” - skomentował Walewski.

Według deklaracji badanych przedsiębiorców, najczęściej nie pozyskałyby kredytu bez gwarancji de minimis (58 proc.) firmy o lokalnym zasięgu, a w następnej kolejności regionalne (56 proc.) Nieznacznie rzadziej problem ten dotknął firmy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (47 proc.).

„W czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa (…) inwestycje są jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na odbudowę gospodarki. Dlatego cieszy nas, że mimo kryzysowej sytuacji około 1/3 firm, po uzyskaniu kredytu obrotowego z gwarancją na tyle polepszały swoją pozycję, że dokonały inwestycji” – tłumaczy główny ekonomista BGK.

W poprzednich latach odsetek firm, które przeznaczały pozyskane środki na inwestycje był wyższy niż w 2020 r. Wynika to z faktu, że większość MŚP w okresie pandemii wstrzymała decyzje o inwestycjach, przekierowując zasoby finansowe przede wszystkim na przetrwanie i utrzymanie zatrudnienia - zauważa Zespół Informacji i PR BGK.

Czytaj też: Morawiecki: Cyfryzacja i inwestycje w nowe technologie to przyszłość Polski

PAP/kp