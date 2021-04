Ministrowie finansów Grupy V4 o budżetach po pandemii

Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, nowy system zasobów własnych UE oraz budżety państw członkowskich, w tym Grupy Wyszehradzkiej (V4), po pandemii, to główne tematy spotkania online ministrów finansów Grupy V4 - poinformował w czwartek resort finansów.

Ministrowie podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej (KE) w sprawie taksonomii dot. celów związanych z łagodzeniem zmian klimatu i dostosowaniem się gospodarek. Do 30 czerwca 2021 r. Polska sprawuje prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.

W spotkaniu - jak podano w informacji - uczestniczyli minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński; wicepremier, minister finansów Czech Alena Schillerová; wicepremier, minister finansów Węgier Mihály Varga; oraz wiceminister finansów Słowacji Lubos Jancik.

„We wrześniu 2020 r. w Warszawie podpisaliśmy deklarację o transferze wiedzy, informacji i technologii podatkowej. Nasze administracje rozmawiały też na tematy celne, odbywały się warsztaty eksperckie o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak i zakresu podatku VAT” – przypomniał, cytowany w informacji ministerstwa, Tadeusz Kościński. „Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej jest kluczowa. Chcemy, by nasz głos był wyraźnie słyszany w Brukseli. Nie bez powodu jednym z haseł polskiej prezydencji jest +Silna V4 w silnej Europie+” – podkreślił.

„W trakcie naszych rozmów z Komisją Europejską wspólnie zaznaczamy, że sposób wdrożenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności musi umożliwić szybkie i skuteczne wsparcie w odbudowaniu naszych gospodarek” – dodał Kościński.

Odnosząc się do nowych zasobów własnych UE, szef resortu podkreślił, że Polska popiera działania mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań, które pomogą sfinansować ożywienie gospodarek. „Nie mogą one jednak nadmiernie obciążyć mniej rozwiniętych państw członkowskich, powinny być sprawiedliwe. Opowiadamy się za takimi nowymi źródłami finansowania budżetu UE, które nie obciążą dodatkowo finansów publicznych w państwach członkowskich. W drugim kwartale 2021 r. KE ma przedstawić swoje propozycje. W gronie V4 będziemy wypracowywali nasze wspólne stanowisko w tej sprawie” – powiedział Kościński.

Ministrowie dyskutowali także o polityce fiskalnej. Według KE należy założyć, że polityki budżetowe w państwach członkowskich również w przyszłym roku będą prowadzone bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. „Zadłużenie Polski jest znacząco niższe niż średnia unijna. Prognoza KE to odpowiednio 57 proc. dla Polski i 94 proc. średnio dla wszystkich państw UE” – poinformował minister. Dodał, że pod koniec kwietnia Polska przyjmie Aktualizację Programu Konwergencji, w której wskazane zostaną cele polityki fiskalnej na kolejne lata.

W marcu 2018 r. Komisja ogłosiła Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (EC Action Plan on financing sustainable growth). Jednym z zadań Planu było ustanowienie systemu klasyfikacji dla zrównoważonych działalności ekonomicznych. Ramy dla klasyfikacji określa rozporządzenie ws. taksonomii.

Ministrowie podczas dyskusji podjęli decyzję o przedłożeniu Komisji Europejskiej wspólnego listu dot. aktu delegowanego w sprawie taksonomii.

Jak podano w informacji, w liście ministrowie wskazują szczegółowe stanowisko w trzech obszarach, którego odzwierciedlenia oczekują w propozycji KE. Są to: energetyka jądrowa, technologie gazowe oraz modernizacja infrastruktury (magazynowej, dystrybucyjnej i przesyłowej).

Podczas dyskusji podkreślono, że akt delegowany musi zapewniać wszechstronne narzędzie na rzecz trwałej transformacji i stwarzać równe szanse dla wszystkich państw w tym zakresie.

We wspólnym piśmie podkreślono, że celem inicjatywy na rzecz zrównoważonego finansowania musi być umożliwienie transformacji całej gospodarki, obejmującej również sektory przemysłowe. Nieuwzględnienie kwestii gazu czy energii jądrowej stanowiłoby ryzyko dla finansowania tych inwestycji.

PAP/kp