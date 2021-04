Polscy przedsiębiorcy aktywni na rynkach zagranicznych

2 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym wynika m.in z większej aktywności eksporterów, wykorzystujących wzrost popytu na towary przemysłowe w krajach Unii Europejskiej - napisał w komentarzu dla PAP analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Ekspert odniósł się do opublikowanych w czwartek danych GUS, który poinformował, że nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po lutym 2021 r. wyniosła 2,0 mld euro. „Taki wynik wpisuje się w trend wzrostowy widoczny od początku pandemii” - napisał Rybacki.

Wskazał, że jest to efekt m.in. poprawy aktywności eksporterów, którzy wykorzystują obserwowany od drugiej połowy 2020 roku większy popyt na towary przemysłowe w krajach UE. Najwyższe wyniki notują eksporterzy wysyłający towary do Niemiec i Włoch. Dynamika sięga kolejno 6,9 proc. oraz 6 proc. r/r.

Analityk zwrócił też uwagę na zwiększającą się podczas pandemii aktywność polskich przedsiębiorców na nowych rynkach zagranicznych. Napisał, że tempo wzrostu eksportu do krajów rozwijających się przekracza 10 proc., a udział towarów wysyłanych do tych gospodarek od początku roku wzrósł z 17,8 do 20,2 proc. całości eksportu.