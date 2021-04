Grupa Azoty Police: prawie 124 mln zł zysku netto za 2020 r.

Grupa PZU w nowej strategii na lata 2021-2024 zakłada osiągnięcie na koniec roku 2024 ok. 3,4 mld zł zysku netto przypisanego jednostce dominującej oraz rentowność mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 17,4 proc. w 2024 r. Oznacza to wzrost o blisko 79 proc. w stosunku do roku 2020