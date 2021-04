Z Finlandii do Japonii. Kolej pokazuje swoje przewagi

W czwartek uruchomiono pierwsze połączenie kolejowe między Helsinkami a Jokohamą – poinformowało fińskie przedsiębiorstwo logistyczne z ponad 100-letnią tradycją.

Skład kontenerowy po przebyciu ponad 10 tys. km ma dotrzeć do celu po 3 tygodniach (przez Rosję do terminala w porcie Nachodka w pobliżu Władywostoku na Dalekim Wschodzie, a następnie drogą morską do Jokohamy). Do Japonii transportuje się głównie materiały drzewne, papier, maszyny i urządzenia – poinformowała fińska spółka Nurminen Logistics założona w 1886 r.