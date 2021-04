Ruszyliśmy po nowe auta. A Włosi masowo!

W marcu 2021 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosła o 87,3 proc. W Polsce o 61,3 proc. We Włoszech prawie o 500 proc.

Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 47 849 szt. w marcu br., co oznacza wzrost o 61,3 proc. r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA).

W marcu 2021 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej wzrosła o 87,3 proc., co jest rezultatem zeszłorocznej wyjątkowo niskiej bazy porównawczej wywołanej ścisłymi restrykcjami z powodu Covid-19 na większości rynków w marcu 2020.

W ubiegłym miesiącu sprzedano w UE 1 062 446 nowych samochodów, w porównaniu do 567 253 rok wcześniej. Trzycyfrowe wzrosty zanotowano na trzech z czterech głównych rynków UE: we Włoszech wzrost był największy (+497,2 proc.), następnie we Francji (+191,7 proc.) i Hiszpanii (+128 proc.). Rynek niemiecki również zanotował znaczący wzrost na poziomie 35,9 proc. w marcu.