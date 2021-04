Głosy oburzenia po wypowiedzi Tuska na temat Polski i Węgier

Oburzenie wypowiedzią szefa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Donalda Tuska na temat sytuacji pandemicznej w Polsce i na Węgrzech wyrażają przedstawiciele władz Węgier i piątkowa prasa węgierska

Nic pan nie zrobił, aby powstrzymać wirusa, a teraz upolitycznia pan zgony, chociaż przedstawia się pan jako chrześcijański dyplomata – oznajmiła wiceprzewodnicząca rządzącego Fideszu Katalin Novak, którą cytuje w piątek dziennik „Magyar Nemzet”.

Novak podkreśliła, że na Węgrzech zaszczepiono przeciw Covid-19 dwukrotnie większy odsetek ludności od średniej unijnej dzięki sprowadzeniu szczepionek spoza Unii Europejskiej.

Europoseł współrządzącej na Węgrzech Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej Gyoergy Hoelvenyi podkreślił, że na ofiary śmiertelne Covid-19 nie można patrzeć jak na część rozgrywki politycznej. I zapytał: Co pan zrobił, by Europa dysponowała jak największą liczbą szczepionek?.

Tusk „nie jest już ani Polakiem, ani patriotą, tylko marnym brukselskim biurokratą - oświadczył w „Magyar Nemzet” publicysta Zsolt Bayer.

„Za swoją świetną pensję oczerni każdego, będzie gorliwie asystować w każdym imperialnym draństwie i kłamać tak, jak mu przykażą, czy to z Brukseli, czy to z Berlina, czy to z Waszyngtonu” – napisał Bayer.

Dzienniki „Magyar Nemzet” i „Magyar Hirlap” przytaczają też czwartkowy tweet rzecznika rządu Węgier Zoltana Kovacsa, który napisał, że zamiast rozliczyć instytucje UE ze spartaczenia zakupu szczepionek Donald Tusk prowadzi partię (Helmuta) Kohla i (Wilfrieda) Martensa na manowce, brzmiąc jak lider liberałów.

Tusk napisał na Twitterze, że Węgry i Polska biją tragiczne rekordy w liczbie nowych zakażeń koronawirusem i zgonów na Covid-19. Nieliberalne demokracje w działaniu. Obiecali mniej wolności, ale więcej bezpieczeństwa. Dotrzymali obietnicy, ale tylko pierwszą połowę – oznajmił.

PAP/mt