Premier zgłosił TK wątpliwości konstytucyjne dot. prawa Unii

tych przepisów. To jest właśnie nasz główny zarzut - niejasności co do interpretacji tych przepisów. Nam chodzi przede wszystkim, żeby TK dokonał wykładni tych przepisów. Np. chodzi o to, żeby mający bezterminowe prawa jazdy, w wyniku tej operacji wymiany samego dokumentu, nie byli pozbawiani bezterminowych uprawnień, które byłyby wymieniane na uprawnienia terminowe, których to termin zależy od…