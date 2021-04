Forum 590: będzie coraz więcej energii z morskich wiatraków

100 miliardów złotych na inwestycje w offshore, 11 GW mocy zainstalowanej z energii wiatrowej do 2040 roku, 79 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze offshore. To zapowiedź przedstawicieli administracji publicznej dotycząca polskiego sektora energetyki wiatrowej.

Na temat morskiej energetyki wiatrowej podczas kolejnej edycji Forum 590 dyskutowali przedstawiciele administracji publicznej, największych polskich spółek energetycznych, firm prywatnych, agencji rządowych i eksperci.

Podczas pierwszej debaty eksperci rozmawiali o tym, jak ważne jest stworzenie dobrych uwarunkowań prawnych oraz odpowiednich założeń do rozpoczynania inwestycji offshore.

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zwrócił uwagę, że kluczowe jest, to, aby przy tak dużym procesie inwestycyjnym, w którym Polska będzie wydawać około 100 mld zł i wygenerować 11 GW mocy zainstalowanej z offshore do 2040 r., wykorzystać potencjał rodzimych firm i przedsiębiorców oraz tworzyć nowe miejsca pracy w kraju. Wskazywał, że olbrzymi postęp w tej dziedzinie to szansa dla krajowych firm na co najmniej 50 proc. udział w tym projekcie. To również miejsca pracy dla prawie 80 tysięcy osób.