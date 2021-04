SPRAWDŹ. ZUS o zasiłku po otwarciu żłobków i przedszkoli

Od poniedziałku żłobki i przedszkola są otwarte. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka jest otwarta, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

ZUS wyjaśnia, że gdy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem za łączny okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r. złożył rodzic dziecka, które nie jest jeszcze w wieku szkolnym, oświadczenie to stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres do 18 kwietnia 2021 r. Na tej podstawie przysługuje prawo do zasiłku maksymalnie do 18 kwietnia – bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania oświadczenia już złożonego.

Jeśli żłobek lub przedszkole po 18 kwietnia dalej nie zapewnia dziecku opieki, to rodzic zajmujący się dzieckiem może otrzymać zasiłek za dalszy okres.