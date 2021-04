Borrell: Rosja jest odpowiedzialna zdrowie Nawalnego

Rosyjskie władze muszą dać rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu natychmiastowy dostęp do takiej opieki medycznej, do której ma zaufanie. Są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zdrowie Nawalnego - powiedział na konferencji w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Temat Rosji był jednym z omawianych podczas poniedziałkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych UE.

Nawalny prowadzi głodówkę od 31 marca. Służby więzienne podały w poniedziałek, że opozycjonista zostanie przewieziony do szpitala dla więźniów we Włodzimierzu.

Jak podkreślił Borrell na konferencji, „sytuacja Nawalnego jest krytyczna”. „Otrzymałem list od współpracowników Nawalnego o jego pogarszającej się sytuacji. W niedzielę wydałem mocne oświadczenie w imieniu całej UE (w sprawie opozycjonisty). Dziś otrzymaliśmy informacje, że Nawalny został przeniesiony do szpitala więziennego. Rosyjskie władze muszą umożliwić mu natychmiastowy dostęp do opieki medycznej, do której ma zaufanie” - powiedział.