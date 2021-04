PERN zakończył drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych

W bazach paliw PERN w Dębogórzu i Rejowcu do eksploatacji trafiły cztery zbiorniki o łącznej pojemności 128 tys. m sześc. W efekcie, realizując Program Megainwestycji, spółka zakończyła drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych na produkty naftowe. Ruszył już etap trzeci

Aż 13 nowych zbiorników na paliwa o pojemności 350 tys. metrów sześc. w cztery lata – takim wynikiem może poszczycić się PERN, lider logistyki paliwowej i surowcowej w Polsce – przekazała spółka, informując we wtorek o szczegółach wykonanych oraz prowadzonych tam przedsięwzięć, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Jak ocenił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, „PERN zrealizował plany inwestycyjne w założonym terminie”. „Nowe magazyny o pojemności 350 tys. metrów sześc. w istotny sposób wpływają na nasze bezpieczeństwo dostępu do paliw” - podkreślił.

Naimski zwrócił uwagę, że mimo trwającej od roku pandemii koronawirusa, PERN „systematycznie przekazuje do eksploatacji kolejne zaplanowane inwestycje”. „Jestem spokojny o to, że także pojemności w ramach trzeciego etapu rozbudowy baz paliw PERN trafią niebawem do użytku i wzmocnią możliwości PERN” – oświadczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w komunikacie spółki.

Jak oznajmił PERN, do eksploatacji trafiły właśnie cztery nowe zbiorniki – po dwa w bazie paliw w Dębogórzu i w Rejowcu o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. Spółka podała przy tym, że „nowe zbiorniki w Dębogórzu i Rejowcu to ostatnie elementy drugiego etapu rozbudowy baz paliw, należącego do Programu Megainwestycji PERN”.

W informacji przypomniano, że pierwszy etap inwestycji zwiększających tam pojemności magazynowe na produkty naftowe obejmował wybudowanie czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc. w bazach paliw w Koluszkach i w Nowej Wsi Wielkiej, natomiast drugi etap - właśnie zakończony - to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. metrów sześc. w sześciu lokalizacjach, w bazach paliwowych w Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

„Mimo pandemii oraz konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym PERN zrealizował wszystkie inwestycje w terminie” – podkreśliła spółka.

Wspominając o oddanych właśnie do eksploatacji nowych zbiornikach, PERN podał, że baza paliw w Dębogórzu, mogąca przyjmować dostawy morskie, zyskując dwa nowe zbiorniki po 32 tys. metrów sześc. każdy, zwiększyła swe pojemności magazynowe do prawie 260 tys. metrów sześc. Spółka zapowiedziała, że niedługo w bazie w Dębogórzu ruszy budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w 2022 r., a plany inwestycyjne obejmują tam także rozbudowę instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych statków, dostarczających produkty naftowe.

Jak ocenił PERN, nowe udogodnienia w bazie w Dębogórzu pozwolą klientom tej spółki „na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego”.

„Nasz paliwowy hub morski, terminal produktów naftowych w Dębogórzu, to jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne” – podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski. Zaznaczył przy tym, iż dzięki bazie w Dębogórzu spółka umożliwia swym klientom „import paliwa na dużą skalę drogą morską z dowolnego regionu świata”. „Stale podnosimy sobie poprzeczkę i dlatego rozbudowujemy i modernizujemy nasze bazy, czego przykładem jest właśnie zakończony drugi etap Programu Megainwestycji” – powiedział prezes PERN.

„Mimo epidemii utrzymujemy tempo i jak najszybciej chcemy zrealizować także trzeci etap rozbudowy” – dodał Wasilewski.

Jak podał PERN, nawiązując do nowych zbiorników w bazie paliw w Rejowcu, dzięki ich budowie – dwa zbiorniki po 32 tys. m sześc. – całkowita pojemność magazynowa obiektu wzrosła tam do ponad 300 tys. m sześc.

Spółka wyjaśniła, obrazując uzyskane dodatkowe pojemności magazynowe, że wielkość wszystkich czterech nowych zbiorników - oprócz tych zlokalizowanych w Rejowcu, także oddanych do użytku w Dębogórzu - „pozwala na napełnienie ok. 200 tys. przeciętnych baków samochodów ciężarowych typu TIR”. W informacji przekazano, że do konstrukcji każdego zbiornika użyto ok. 1080 ton stali.

PERN podkreślił, że także trzeci etap rozbudowy baz paliw realizuje w ramach Programu Megainwestycji, którego zadaniem „jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, które znacząco wzrosło, dzięki ograniczeniu w ostatnich latach działalności tzw. +szarej strefy+”. Spółka zaznaczyła, że nowa infrastruktura magazynowa pozwoli m.in. na bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych.

„Efekty będą widoczne już w przyszłym roku – obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy aż siedmiu nowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc. w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu” – oznajmił PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Wdrożony w PERN Program Megainwestycji obejmuje m.in. realizowaną rozbudowę pojemności magazynowych na ropę naftową i paliwa, a także planowaną budowę drugiej nitki naftowego Rurociągu Pomorskiego oraz magistrali produktowej Boronów-Trzebinia.

PAP/KG