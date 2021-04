Chmura wspomaga cyfrową kulturę w Grupie LOTOS

Biznesowa transformacja firmy w oparciu o technologie powinna zaczynać się od ludzi. Cyfrowa kultura to fundament, który nie tylko pozwala prowadzić zespół przez ten często niełatwy proces. Umożliwia również pozyskanie najlepszych ambasadorów zmiany, którymi są sami pracownicy. Drugim ważnym aspektem powinno być bezpieczeństwo – zarówno to związane z dostępem i przechowywaniem informacji, jak i komfortem użytkowników co do prywatności

Mając na uwadze te dwa czynniki, Grupa LOTOS S.A. rozpoczęła proces cyfrowej zmiany od projektu nazwanego roboczo „cyfrowym biurkiem”. Stawiając śmiały krok w chmurze, spółka wdrożyła środowisko do współpracy Microsoft Teams dla 1700 pracowników. Wdrożenie narzędzi do pracy zdalnej wsparła firma T-Systems Polska.

„Głównym narzędziem do komunikacji i pracy grupowej w Grupie LOTOS stały się Teamsy. Wykorzystujemy je w różnych obszarach naszej firmy, m.in. w księgowości, na produkcji oraz w pracach zarządu” – mówi Łukasz Nowakowski, Koordynator Portfela Projektów IT w Grupie LOTOS S.A.

Z Teams korzysta 1700 osób, 1200 w samej Grupie LOTOS oraz 500 w spółkach. Od samego początku przy wdrożeniu Microsoft Teams bezpieczeństwo było dla nas bardzo istotne – powiedziała Ewelina Kłaczkowska, Koordynator Portfela Projektów IT, Grupa LOTOS S.A.

Zmiana sposobu działania okazała się ponadto szansą na usprawnienie pracy na wielu poziomach i zyskała przychylność samych zainteresowanych, czyli pracowników firmy. Wyłonieni spośród nich ambasadorzy mają zapewniony stały dostęp do wiedzy oraz możliwości rozwoju umiejętności cyfrowych i wykorzystują je do wyznaczania kierunku zmian w swoim środowisku.

Rolą ambasadorów jest zarządzanie zmianą, w tym wsparcie biznesu w adaptacji nowych rozwiązań cyfrowych. Nie byłoby to możliwe bez wprowadzenia trzech podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest zaangażowanie szeregowych pracowników w inicjowanie nowych pomysłów. Kolejną – absolutne wsparcie przełożonych. Trzecią natomiast ścisła współpraca między biznesem i pionem IT – dodaje Iwona Cydejko, Koordynator, Biuro Zarządzania Projektami, Grupa LOTOS S.A.

Microsoft/KG