PGNiG wsparło Szpital MSWiA

Fundacja PGNiG przyznała darowiznę w wysokości 1 mln zł Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie na zakup tomografu komputerowego wraz z platformą radiologiczną do analizy zdjęć, wspartą systemem sztucznej inteligencji. Urządzenie ułatwi i przyspieszy diagnostykę.

–Działania PGNiG są ukierunkowane na bezpieczeństwo obywateli, przede wszystkim energetyczne, ale jako firma hołdująca zasadom społecznej odpowiedzialności biznesu niesiemy pomoc placówkom medycznym, które stanęły do walki z wirusem COVID-19. Wsparcie, którego im udzielamy, to nie tylko finansowa czy techniczna pomoc, to także wyraz wdzięczności dla medyków i pracowników ochrony zdrowia, których poświęcenie i ciężka praca pozwala chronić życie nas wszystkich – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, spółki która jest fundatorem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Warszawski szpital MSWiA jest jedną z sześciu placówek służby zdrowia w stolicy przeznaczonych m.in. dla pacjentów zakażonych wirusem COVID-19 i dysponuje wydzielonymi dla nich 404 łóżkami. Dzięki użyciu tomografu komputerowego możliwe są badania stanu płuc osób chorych, precyzyjnie określające stopień uszkodzenia narządu oddechowego. Przy pomocy aparatu można wykryć inne, potencjalne powikłania.

Podczas badania, dzięki zastosowanej technologii, pacjent nie będzie zmuszony do długotrwałego wstrzymywania oddechu oraz przyjmowania, jak dotychczas, dawki czynnika promiennego. Bez konieczności znieczulania i sedacji możliwe będzie przeprowadzenie diagnostyki u dzieci. Skróci się również czas samego badania, który teraz potrwa mniej niż 8 sekund. Tym samym będzie można zdiagnozować znacznie większą liczbę pacjentów i to nieinwazyjną metodą. Obrazy wykonane tomografem będą w większej rozdzielczości (wyraźniejsze), również dzięki technologii minimalizacji artefaktów, czyli niepożądanych elementów na tych obrazach, co w konsekwencji pozwoli zminimalizować ryzyko pomyłek.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od samego początku pandemii wspiera szpitale i ośrodki zdrowia walczące z COVID-19, udzielając dotacji finansowych i materialnych placówkom medycznym, ale także ośrodkom pomocy społecznej, hospicjom i organizacjom kombatanckim. Do tej pory Fundacja przekazała na walkę z koronawirusem ponad 26 mln zł.

Mat. pras./kp