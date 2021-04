Huawei zaczyna sprzedawać auta. Cena od 126 tys. zł

W Chinach rusza sprzedaż pierwszego elektrycznego auta z technologią Huawei na pokładzie. Model Seres SF5 dzięki trybowi rozszerzonego zasięgu może pokonać do tysiąca kilometrów. Auta będą dostępne we flagowych sklepach marki Huawei w całych Chinach. Cena Seres SF5 wyniesie od ok. 126 do 143 tys. złotych zależnie od wersji.

Podczas wystawy International Automobile Industry Exhibition w Szanghaju Huawei i marka Seres zapowiedziały wprowadzenie na chiński rynek auta elektrycznego Seres SF5. Jest to pierwszy samochód z tego rodzaju napędem, w którym wykorzystano rozwiązania i technologie opracowane przez Huawei.

Huawei i Seres zaznaczają, że stworzyły nowy system zwiększania zasięgu napędu elektrycznego. Huawei DriveOne Three-in-One Electric Drive to rozwiązanie zwiększające zasięg pojazdu, dzięki czemu nowy Seres SF5 ma oferować 180 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym oraz ponad 1000 km w trybie rozszerzonego zasięgu. Seres jest producentem technologii rozszerzonego zasięgu w autach elektrycznych. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej określonej wartości, uruchamiany jest mały silnik spalinowy zasilający główny silnik elektryczny, który napędza pojazd. Wysoka wydajność ma zapewniać również przyspieszenie do 100 km/h w 4,68 sekundy.

Zgodnie z zapowiedzią rozwiązania Huawei HiCar pozwalają na bezproblemowe przełączanie się między aplikacjami na smartfonie i centralnym panelu sterowania pojazdem, umożliwiając dostęp do nawigacji czy muzyki w dowolnym czasie i miejscu. Na przykład muzyka słuchana na smartfonie może być płynnie kontynuowana po wejściu do samochodu.

Rozwiązanie ma zapewniać również inteligentne sterowanie głosowe, a także łączenie samochodu z innymi inteligentnymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownik może łatwo z poziomu samochodu włączyć na przykład domową klimatyzację czy inne urządzenie znajdujące się w domu.

