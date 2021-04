Branża beauty gotowa do działania!

Branża beauty jest przygotowana do obsługi klientów w pandemii - zapewnia dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego Kosmetyczni.pl Blanka Chmurzyńska-Brown. Zapewnia, że salony usług fryzjerskich i kosmetologiczne są bezpieczne.

W ocenie Chmurzyńskiej-Brown branża beauty „jest bardzo dobrze przygotowana do działania w reżimie sanitarnym”. Szefowa związku zwróciła uwagę, że wytyczne dot. funkcjonowania sektora, które zostały przygotowane w ubiegłym roku i wypracowane przez różnorodne organizacje branżowe w tym Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, były bardzo skrupulatne. „Fryzjerzy i kosmetolodzy bardzo odpowiedzialnie podeszli do ich realizacji i dziś większość salonów jest przystosowana do obsługi klientów w pandemii” - podkreśliła.

Według Chmurzyńskiej-Brown po wprowadzeniu zaleceń epidemicznych nie było udokumentowanych informacji o tym, że w tych miejscach dochodzi do zakażeń. „Dlatego nadal uważamy, że salony oferujące usługi fryzjerskie i kosmetologiczne są bezpieczne i mogą szybko zostać otwarte”. Zwróciła uwagę, że jest to też ważne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących te punkty.

Podkreśliła, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713). W ramach nowej tarczy wsparciem zostały objęte kolejne grupy przedsiębiorców. „Wśród nich znaleźli się przedstawiciele branży beauty prowadzący przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 96.02.Z, tj. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne” - dodała.

Przypomniała, że zgodnie z przepisami, o przyznanie poszczególnych instrumentów przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się od 26 kwietnia 2021 r. (świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej) bądź od 4 maja 2021 r. (świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS). „To ważne zmiany, ale odległość terminów sprawia, że przedsiębiorcy wciąż pozostają bez żadnego dochodu” - stwierdziła Chmurzyńska-Brown.

Zaznaczyła, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odniosło się do obaw Kosmetycznych.pl związanych z brakiem możliwości wykazania przez przedsiębiorców spadku przychodów i przychyliło się do postulatów związku o ich zmianę. W ramach rozporządzenia został dodany kolejny okres porównawczy. „Obecnie więc przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie będą musieli wykazać uzyskanie w odpowiednim miesiącu porównywanym przychodu niższego co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.” - podsumowała.

Zgodnie z rozporządzeniem RM przedłużono do 25 kwietnia 2021 r. ograniczenia epidemiczne, m.in. zakazano działałności salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

Jak zapowiedział we wtorek minister Zdrowia Adam Niedzielski priorytetem jest przywrócenie edukacji, a w dalszej kolejności odmrażane będą usługi (m.in. branża beauty), handel wielkopowierzchniowy, hotele, a na końcu restauracje i siłownie.

PAP/ as/