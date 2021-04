NFOŚiGW: ma być 800 mln zł na stacje ładowania aut

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) liczy, że w ciągu najbliższych miesięcy otrzyma zgodę na publiczne wsparcie w kwocie 800 mln zł dla projektów budowy infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych, poinformował wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Pieniądze będą trafiały do wielu podmiotów, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dla stacji poza dużymi miastami i na ogólnodostępnych stacjach paliw. Nie chcemy z tego projektu nikogo wykluczać- powiedział Artur Lorkowski podczas webinaru.

Środki będą mogły trafić także do firm, które zainteresują się budową wodorowych stacji paliw, szczególnie na potrzeby transportu zbiorowego. Dodatkowo przewagę uzyskają projekty budowy szybkich i ultraszybkich punktów ładowania.

Według projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru, do końca 2023 r. przewidywane jest udzielenie pomocy publicznej na kwotę 800 mln zł zarówno MŚP, jak i dużym przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

W połowie marca br. dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Maciej Mazur mówił w rozmowie z ISBnews, że według niego liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych w Polsce może się zwiększyć o 1,8-2,2 tys. sztuk w 2021 roku, w porównaniu do ok. 800 nowych punktów w roku 2020, ale to i tak zdecydowanie za wolne tempo. Podkreślał, że problemem przy budowie infrastruktury ładowania pozostaje brak systemu dopłat do budowy ładowarek, czy jeden z najdłuższych w Europie czasów oczekiwania na warunki przyłączenia ładowarek do sieci elektroenergetycznej. Wskazywał, że „mocno liczy”, iż dedykowany program NFOŚiGW zostanie zainaugurowany w najbliższych miesiącach.

