Piraci drogowi na celowniku! Wkrótce zaostrzenie kar

W 2020 r. w wyniku zarejestrowania przez fotoradary naruszeń przepisów ruchu drogowego wystawiono 656 tys. mandatów. Rekordzista przekroczył dopuszczalną prędkość o 142 km/h.

Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dance dotyczące mandatów wystawionych w wyniku działania fotoradarów. Wynika z nich, że w 2020 r. liczba takich mandatów zmniejszyła się o 61 tys. w porównaniu do 2019 r. Duży wpływ na to miał spadek ruchu na drogach podczas pierwszej i drugiej fali pandemii koronawirusa. Mimo to było ich więcej niż w 2018 (o 224 tys.) i 2017 roku (o 241 tys.). Jednocześnie w 2020 r. rejestratory przejazdu na czerwonym świetle wykryły o 7 tys. więcej przewinień niż w 2019 r.

Wkrótce piraci drogowi mogą jeszcze głębiej sięgnąć do kieszeni. Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury, pracują nad podwyższeniem wysokości mandatów karnych, oraz możliwością powiązania składek polis OC z punktami karnymi za niektóre wykroczenia. W efekcie kierowcy często karani przez policję będą musieli również więcej zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu.

-Towarzystwa ubezpieczeniowe od kilku lat proszą o umożliwienie im dostępu do danych o wykroczeniach zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców. Przekonują, że pozwoli to ubezpieczycielom dopasować wysokość składki ubezpieczenia OC do historii wykroczeń oraz liczby zgromadzonych przez kierowców punktów karnych. Podobne rozwiązania obowiązują w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Polska Izba Ubezpieczeń twierdzi, że dzięki temu wzrasta motywacja do bezpiecznej jazdy – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce rankomat.pl.

