Rząd luzuje część restrykcji w 11 województwach! Wracają m.in. fryzjerzy

W województwach, w których mamy sytuację trudną, czyli w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski

Minister podkreślał na konferencji prasowej w Warszawie, że w części województw, w których sytuacja epidemiczna jest lepsza, można wprowadzić „pewne poluzowania”.

Te województwa to między innymi takie regiony, gdzie ten wskaźnik zakażeń jest powyżej 35, ale nie był to jedyny parametr, który braliśmy pod uwagę; po prostu staraliśmy się wyodrębnić tę grupę województw, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza - dodał.

W tych województwach przede wszystkim, w których mamy sytuację trudna - to województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie - w tych województwach utrzymujemy dotychczas obowiązujące obostrzenia, czyli wszystkie te reguły, które do tej pory obowiązywały w skali całego kraju, w tych pięciu województwach będą obowiązywały przez najbliższy czas - poinformował szef MZ.

Luzowanie restrykcji

Na konferencji prasowej szef MZ poinformował, że w jedenastu województwach mniej obecnie dotkniętych epidemią od poniedziałku 26 kwietnia zostanie przywrócone funkcjonowanie salonów urody, fryzjerów i zakładów kosmetycznych.

Te zmiany są delikatnym krokiem, który na najbliższy tydzień ma zdefiniować sposób funkcjonowania. Jest to krok bardzo ostrożny, bo jesteśmy w sytuacji cały czas bardzo dużego obłożenia szpitali i respiratorów - zaznaczył Niedzielski.

Od przyszłego tygodnia w jedenastu województwach salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne będą otwarte dla klientów, ale funkcjonować będą musiały w ścisłym reżimie sanitarnym. Dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przejdą na naukę hybrydową.

W pozostałych pięciu regionach branża beauty będzie zamknięta, a dzieci wszystkich klas będą uczyły się zdalnie.

Wszędzie żłobki i przedszkola funkcjonują normalnie. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Pozostałe dotychczasowe obostrzenia dotyczą zarówno 11 województw z niższym wskaźnikiem dziennych zachorowań, jak i pozostałych 5 województw.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób. Jest to jedna osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2 oraz jedna osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit, zgodnie z którym na jedną osobę musi przypadać 20 m2.

Bez zmian pozostaje także obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

Hotele pozostają zamknięte do 3 maja. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy.

Możliwe jest uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Możliwe jest również uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu do 25 osób (zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych).

Działalność pozostałych obiektów sportowych (hale, kryte boiska itd.) nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego (tak jak dotychczas). Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności.

Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, baseny, sauny i solaria. Wyjątki od zasad określa rozporządzenie

Apogeum III fali za nami

Pewne apogeum III fali mamy za sobą. Również wydaje się, że dotyczy to hospitalizacji. Infrastruktura szpitalna jest teraz nieco odciążona, ale cały czas jest to bardzo wysoki poziom. Dlatego zdecydowaliśmy się wyodrębnić województwa, gdzie sytuacja jest trudna. Tam utrzymujemy obowiązujące obostrzenia. W regionach, gdzie sytuacja jest lepsza przywracamy edukację hybrydową w klasach I-III. Przywracamy też funkcjonowanie branży beauty – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Staramy się patrzeć na regiony. Sytuacja jest zróżnicowana. We wszystkich jest spadek liczby zakażeń, ale nadal są regiony, gdzie sytuacja jest trudna – częstotliwość występowania wirusa jest wysoka. To woj. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. Na drugim biegunie są województwa, gdzie sytuacja wydaje się być lepsza. To woj. podlaskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Widać, że rozbieżność jest duża – mówił szef MZ dodając, że pod uwagę brana jest także zajętość infrastruktury.