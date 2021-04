Niedzielski: ryzyko fałszywych szczepionek praktycznie nie istnieje

Ryzyko pojawienia się w oficjalnym obiegu fałszywych szczepionek praktycznie nie istnieje - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski odnosząc się do doniesień medialnych na ten temat. Zaznaczył, że do punktów szczepień trafiają tylko certyfikowane produkty.

Podczas konferencji w KPRM przedstawiciele resortu zdrowia byli pytani o doniesienia medialne dotyczące przypadków fałszywych szczepionek Pfizera, które zostały skonfiskowane w Meksyku i w Polsce w kontekście tego, czy fałszywe szczepionki mogły trafić do oficjalnego obiegu.

Według nas ryzyko tego, żeby w ogóle w oficjalnym obiegu pojawiła się jakaś podróbka praktycznie nie istnieje - oświadczył Adam Niedzielski.

Tutaj jest działalność zarówno zakupowa państwa, jak i dystrybucji tych szczepionek. Wszystkie certyfikowane produkty trafiają do punktów szczepień i tutaj cały łańcuch logistyczny jest tak zbudowany, żeby zapewnić bezpieczeństwo, że żadna fałszywka w takim obiegu oficjalny się nie pojawi - zaznaczył minister.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przyznał, że może chodzić o materiał telewizyjny, który ukazał się w styczniu.

Do tej pory żadne informację do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie jakichkolwiek fałszywych szczepionek nie wpłynęły” - powiedział. „Główny Inspektor Farmaceutyczny jest w tej chwili też w kontakcie Pfizer Polska - dodał Wojciech Andrusiewicz.

Wyjaśniamy tę sytuację, ale wszystko wskazuje na to, że to chodzi o materiał telewizyjny, który był na antenie jednej ze stacji telewizyjnych: jedna z osób próbowała wykorzystać epidemię do sprzedaży jakichś dziwnych specyfików, więc na dzień dzisiejszy my ze swojej strony, ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie zaobserwowaliśmy żadnych fałszywych szczepionek trafiających na rynek polski - mówił Andrusiewicz.

W mediach pojawiły się doniesienia, że w Meksyku i Polsce zidentyfikowano przypadki sfałszowanych szczepionek przeciw Covid-19.

Wszystkie dawki dystrybuowane w ramach NPS pochodzą od producenta i są pełnowartościowe. Opisywana praktyka jest niezgodna z prawem i powiązana z pozyskiwaniem szczepionek z niesprawdzonych źródeł. W Polsce NIE odnotowaliśmy tego typu szczepień, co wskazano w artykule – przekazano na prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu na Twitterze koncie SzczepimySię.

Każda dostarczona przez producenta do magazynu RARS partia szczepionek jest pełnowartościowa i kontrolowana zarówno pod względem jakości, jak i zachowania odpowiedniej temperatury przez cały okres transportu - podkreślił w środę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Komentując doniesienia amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, że w Meksyku i Polsce zidentyfikowano przypadki sfałszowanych szczepionek przeciw Covid-19, Kuczmierowski podkreślił, iż „każda dostarczona przez producenta do magazynu RARS partia szczepionek jest pełnowartościowa i kontrolowana zarówno pod względem jakości, jak i pod kątem zachowania odpowiedniej temperatury przez cały okres transportu”.

Próbki z każdej dostarczonej partii preparatu są przez nas kierowane do badania przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - zaznaczył.

Prezes RARS podkreślił też, że „dystrybucja szczepionek przez RARS odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów przewidzianych dla tego typu produktów - zachowany jest w zależności od potrzeby zarówno tzw. mroźny jak i zimny łańcuch dostaw oraz szereg innych wymogów Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych”. I dodał, że spełnione są również wytyczne producenta a parametry szczepionek monitorowane są na poszczególnych etapach dystrybucji.

Kuczmierowski zarekomendował jednocześnie, by szczepić się wyłącznie w autoryzowanych Punktach Szczepień, które otrzymują szczepionki za pośrednictwem RARS. To - zaznaczył - „w obliczu wyżej opisanych procedur, gwarantuje przyjęcie oryginalnego, pełnowartościowego preparatu”.

