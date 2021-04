Paweł Soloch o konflikcie Rosji i Ukrainy: sytuacja jest poważna

W czwartek ponad 20 polskich medyków poleciało do Brukseli, by w ciągu trzech dni zaszczepić ok. 3,5 tys. pracowników kwatery głównej. Szczepienia urzędników NATO przeprowadzone przez Polaków w spowodowały, że dobre wrażenie w Brukseli po nas zostało - ocenił szef BBN Paweł Soloch