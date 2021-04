Rekordowy marzec w mieszkaniówce

Za mieszkaniówką rekordowy miesiąc pod względem liczby rozpoczętych budów. Deweloperzy ruszyli w marcu z budową blisko 18 tys. mieszkań. Wyjątkowo silne wiosenne ożywienie przeżywa także budownictwo jednorodzinne – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Marzec okazał się także najlepszym trzecim miesiącem roku pod względem liczby wydanych pozwoleń na budowę, która zbliżyła się do rekordowego poziomu osiągniętego w grudniu ubiegłego roku. Sporo mieszkań i domów jednorodzinnych zostało również oddanych do użytku.

W marcu 2021 r. w Polsce oddano do użytku 19 448 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 16 proc. wyższym niż w lutym oraz o 24,8 proc. wyższym względem marca 2020 r. Wzrost liczby oddanych mieszkań w marcu pozwolił zakończyć cały I kw. 2021 r. na plusie (+7,4 proc. r/r) względem analogicznego okresu 2020 r.

Za większość – 10 758 – odpowiadali deweloperzy (+13,2 proc. m/m i +5,5 proc. r/r). Zarówno w relacji miesięcznej jak i rocznej bardziej okazały wzrost odnotowano w przypadku domów jednorodzinnych oddanych do użytku. W marcu inwestorzy indywidualni oddali do użytku 8032 domy, co było wynikiem o 15,3 proc. wyższym względem lutego i aż o 55,7 proc. wyższym w porównaniu z marcem 2020 r.

Jak wynika z danych GUS, w marcu 2021 r. odnotowano także kilkukrotny wzrost – zarówno w relacji miesięcznej jak i rocznej – liczby mieszkań spółdzielczych i komunalnych, które oddano do użytku. Było ich odpowiednio 410 i 211.

Jeszcze większe powody do optymizmu przyniosły dane GUS dotyczące liczby pozwoleń na budowę. W marcu 2021 r. urzędy wydały pozwolenia, dzięki którym zarówno deweloperzy jak i inwestorzy indywidualni będą mogli rozpocząć budowę 33 869 lokali mieszkalnych. W tym przypadku wzrost w skali miesiąca wyniósł 24,6 proc., a w relacji rocznej 53,1 proc.

bankier.pl/kp