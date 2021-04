To my, e-Polacy

E-gospodarka i bardzo szybko rozwijający się sektor e-usług zawsze jest jednym z głównych tematów przewijających podczas dyskusji na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. W czasach pandemii nabiera on jeszcze większego znaczenia, bo dla wielu Polaków czasy obostrzeń sanitarnych były szybką szkołą e-życia.

Forum Wizja Rozwoju to największe gospodarcze i ekonomiczne wydarzenie na północy Polski. Kilka tysięcy uczestników każdej dotychczasowej edycji, format ekspertów i uczestników paneli dyskusyjnych sprawiają, że rośnie nie tylko prestiż imprezy ale też nagród gospodarczych, które są w trakcie Forum wręczane. Czymś naturalnym jest więc fakt, że w tym roku jednym z motywów przewodnich FWR będzie pandemia i to jak wpłynęła ona na rozwój polskiej gospodarki z mocnym uwzględnieniem e-gospodarki, która przeżywa prawdziwy rozkwit.

W 2020 roku w Polsce zarejestrowano ponad 11 tysięcy nowych sklepów internetowych. Jak wynika z danych agencji Bisnode A Dun & Bradstreet Company w tym samym czasie z rynku zniknęło 19 tysięcy sklepów stacjonarnych. Żyjąc w czasach izolacji i odosobnienia Polacy musieli szybko nauczyć się e-życia, które dla wielu z nich przestało się ograniczać do zwyczajowego przeglądania newsów na portalach internetowych i profili znajomych w social mediach. Musieli przyzwyczaić się do e-kultury, e-sportu i, co być może było najtrudniejsze, e-pracy.

Adam Drewniok jest muzykiem zespołu Carrantuohill, najpopularniejszego polskiego przedstawiciela nurtu muzyki irlandzkiej. W 1998 roku po występie na festiwalu Przystanek Woodstock muzycy odebrali od Jurka Owsiaka nagrodę „Złotego Bączka” za najlepsze „kręcenie” publicznością. Współpracowali m.in. Anną Marią Jopek, Anitą Lipnicką, Pawłem Kukizem i Kubą Badachem. Przed pandemią grali około 100 koncertów rocznie, choć ich rekord to 167 występów w ciągu 12 miesięcy. W 2020 wyszli na scenę tylko 11 razy.

Jestem w stanie wymienić daty koncertów i miasta w jakich zagraliśmy. To świadczy o tym, jak niezwykłe w tych trudnych czasach były to dla nas wydarzenia – mówi Drewniok i dodaje: - Wcześniej występów z jednego miesiąca nie byłem w stanie zapamiętać, bo tyle ich było.

Jest muzykiem zawodowym więc obostrzenia dotknęły go bardzo mocno. Nie tylko nie mógł pracować i zarabiać, ale musiał się też nauczyć e-życia.

Zacząłem robić zakupy w sieci na dużo większą skalę niż wcześniej, jako zespół koncertowaliśmy online, a kontakt z córką mieszkającą za granicą miałem tylko poprzez komunikatory. Szybko musiałem się tego nauczyć, bo wcześniej raczej byłem zwolennikiem życia w realu. Nie mam nawet konta na facebooku – opowiada pan Adam, który okazuje się być… statystycznym Polakiem! Z Polskich Badań Internetu za styczeń 2021 roku wynika bowiem, że aplikacjami mającymi największy udział w rynku były platformy sprzedażowe allegro.pl (26,7 proc.) i olx.pl (18,5 proc.).

Projekt eCommerce 2020 prowadzony przez bezprawnik.pl daje jeszcze ciekawszy obraz Polaków w sieci w pierwszym roku pandemii – 40 proc. ankietowanych przyznało, że kupuje online co najmniej kilka razy w miesiącu, a 17 proc. robi to kilka razy w tygodniu. W sumie 73 proc. ankietowanych przyznało, że regularnie dokonuje zakupów przez internet! Co ciekawe jednak, aż 64 proc. twierdzi, że wciąż istotna jest dla nich możliwość zobaczenia towaru „na żywo” przed zakupem online.

Ja doceniłem wygodę i szybkość e-zakupów, ale nie przekonują mnie koncerty czy sport online. Dlatego w lepszych czasach z tych pierwszych wciąż będę korzystał. O drugich raczej będę starał się zapomnieć. Bo tęsknię za bezpośrednim kontaktem z ludźmi – przekonuje Adam Drewniok. Nie ma wątpliwości, że e-gospodarka ma przed sobą czas dalszego wzrostu. Jednak już dziś warto zadać sobie pytanie jak utrzymać dzisiejszą tendencję w tej branży po rozluźnieniu obostrzeń związanych z pandemią. I między innymi o tym będzie okazja porozmawiać na tegorocznym Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Forum Wizja Rozwoju

W tym roku 24 i 25 czerwca w Gdyni odbędzie się IV edycja tej imprezy. Patronat nad nią objął premier RP Mateusz Morawiecki.

Forum zajmie się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR.

Swoją kontynuację będzie miało Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon, którego partnerem został GovTech.