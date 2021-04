Skuteczne węgierskie sposoby na rodzinę. Warto skorzystać

W połowie kwietnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w wywiadzie dla jednego z węgierskich dzienników mówiła, że jest pod wrażeniem polityki prorodzinnej Węgier. Zapowiedziała też przeanalizowanie doświadczeń innych krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej sferze – informuje portal businessinsider.pl.

Jestem pod ogromnym wrażeniem działań w ramach polityki prorodzinnej i tego, co udało się dotąd osiągnąć w tym zakresie na Węgrzech. (…) Szczególnie interesujące są dla nas rozwiązania, które na Węgrzech wpłynęły na wzrost liczby zawieranych małżeństw i spadek liczby rozwodów – mówiła Marlena Maląg.

Ciekawymi rozwiązaniami, realizowanymi już na Węgrzech, są m.in. wprowadzenie opieki dla dziadków, świadczenia, które pozwalają, że dziadkowie przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru, czy rzeczywiście mama wraca do pracy, czy korzysta z rozwiązania instytucjonalnego – mówiła minister kilka dni temu na antenie radiowej Jedynki.

Na Węgrzech funkcjonuje zasiłek o nazwie Gyed. W jego ramach rodzice dostają świadczenie na wychowanie dzieci. Może ono zostać przeniesione na dziadków, jeśli to oni decydują się wspomóc rodzinę i przejąć opiekę nad wnukami. To rodzice decydują, kto otrzymuje świadczenie i to oni mogą „przenieść” swoje prawo do Gyed na babcię lub dziadka, w sytuacji gdy któryś z dziadków będzie opiekować się dzieckiem, podczas gdy rodzice wrócą do pracy - pisze businessinsider.pl.

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem może sięgać 70 proc. wcześniejszego wynagrodzenia (lub 70 proc. dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę). Dziadkowie, którzy opiekują się wnukami, mogą też skorzystać z bezpłatnego urlopu.

Na Węgrzech od 2019 r. rodzice, którzy chcą wrócić do pracy po urlopie wychowawczym, ale nie znaleźli dla swojego potomka miejsca w publicznym żłobku, mogą skorzystać też z dofinansowania do żłobka prywatnego w wysokości do 40 tys. forintów (ok. 496 zł) miesięcznie na dziecko.

Młode małżeństwa, które spełnią konkretne kryteria, mogą natomiast sięgnąć po preferencyjny kredyt z możliwością odroczenia lub anulowania spłaty po narodzinach dzieci. Program Wspierania Mieszkalnictwa Rodzinnego (CSOK) pozwala skorzystać z kredytu ułatwiającego zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym.

Węgry rozszerzyły też politykę pokrywania kredytów hipotecznych rodzin po urodzeniu trzeciego dziecka (raty są obniżane po dwójce dzieci i umarzane po trójce, oczywiście nie wszystkim, trzeba spełnić kryteria) i uruchomiły program pomocy rodzinom wielodzietnym w zakupie dużych samochodów (minivanów). Na wsparcie w zakupie samochody rodzinnego mogą liczyć pary, które mają co najmniej trójkę dzieci. Dofinansowanie wynosi niecałe 35 tys. zł.

Businessinsider.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: 15 najważniejszych wydarzeń dla warszawskiej giełdy