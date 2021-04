Rosyjskie okręty wracają do baz

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w piątek, że ponad 20 okrętów Floty Czarnomorskiej powróciło do swej stałej bazy po przeprowadzeniu ćwiczeń w pobliżu Krymu - podała agencja Interfax.

Wcześniej w piątek ministerstwo podało, że resort zaczął wycofywać siły z Krymu do stałych baz po skoncentrowaniu w pobliżu granic Ukrainy olbrzymich sił, co wywołało w Kijowie i na Zachodzie obawy o wybuch wojny.

Oddziały, które rozpoczęły powrót do koszar, należą do rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego i sił powietrznodesantowych. Przerzucenie wojsk ma zakończyć się do 1 maja.

Wojska te brały udział w ćwiczeniach, których główny etap odbył się w czwartek i które według ministerstwa obrony Rosji były elementem niezapowiedzianego sprawdzianu gotowości bojowej sił zbrojnych. W manewrach na poligonie Opuk na anektowanym ukraińskim Krymie uczestniczyło w czwartek 10 tysięcy żołnierzy.

Od drugiego tygodnia kwietnia Rosja rozpoczęła kierowanie na Morze Czarne swych jednostek desantowych i artyleryjskich wchodzących w skład Flotylli Kaspijskiej. Uzasadniała to planowanymi sprawdzianami sił zbrojnych. Działania te zbiegły się z koncentrowaniem sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą i nasileniem starć pomiędzy armią ukraińską i prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

PAP/RO

