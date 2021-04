Francuscy rybacy blokują brytyjskie ciężarówki z rybami

Francuscy rybacy blokują brytyjskie ciężarówki, przewożące ryby do centrum przetwórstwa w północnej Francji. Są poirytowani z powodu powolnego wydawania przez władze Wielkiej Brytanii licencji połowowych na wody brytyjskie

Około 80 rybaków blokuje od czwartku dwie ciężarówki brytyjskie po ich przyjeździe do Boulogne-sur-Mer w departamencie Pas-de-Calais, największego europejskiego centrum przetwórstwa owoców morza – podaje dziennik „Ouest France”.

Rybacy palą race, zbudowali barykadę z palet i beczek, uniemożliwiającą przejazd ciężarówkom. Wystawili transparenty z napisami: Czy chcesz zachować dla siebie swoje wody? OK. Ale wtedy zatrzymaj swoje ryby!!!

Umowa handlowa między W. Brytanią a Unią Europejską po brexicie pozwala rybakom z UE na kontynuowanie połowów na wodach brytyjskich, jednak dopiero po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Zezwolenia miały być wydane szybko, ale około 80 proc. francuskiej floty w regionie Hauts-de-France nadal czeka na ich wydanie – skarżą się francuscy rybacy.

Myśleliśmy, że to kwestia dni. Cztery miesiące później ledwie ruszyliśmy z miejsca - powiedział agencji Reuters Bruno Margolle, który kieruje główną spółdzielnią rybacką w Boulogne-sur-Mer.

Rząd brytyjski wyraził zaniepokojenie z powodu protestu francuskich rybaków. W czwartek wieczorem rząd Francji wezwał Komisję Europejską do podjęcia „zdecydowanych działań” w celu skłonienia W. Brytanii do realizowania porozumienia i wydawania licencji połowowych - podaje Reuters.

Około dwóch trzecich ryb, wyładowywanych w W. Brytanii, jest eksportowanych na kontynent. Brexit doprowadził do chaotycznego załamania części łańcuchów dostaw produktów do kraju. Rybacy z północnej Francji twierdzą, że ich utrzymanie zależy od dostępu do wód brytyjskich, gdzie łowią makrele, witlinki, kalmary i inne gatunki ryb.

Zdaniem Margolle francuskie zasoby rybne mogą zostać wyczerpane, jeśli francuscy rybacy nie będą łowić na wodach brytyjskich.

PAP/mt

Czytaj też: W. Brytania wprowadza obowiązkowe testy dla kierowców ciężarówek

Czytaj też: W. Brytania: rybołówstwo kością niezgody w rozmowach z UE