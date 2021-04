Wykryto wariant wirusa z rekordową liczbą mutacji! Pochodzi z Afryki

Obiecująco wypadły wczesne testy na zwierzętach nowej szczepionki, która dzięki bakteriom pokrytym białkiem wirusa mogłaby zapewnić ochronę przed istniejącymi i przyszłymi szczepami powodującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innymi koronawirusami - informuje pismo “Proceedings of the National Academy of Sciences”