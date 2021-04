Prezydent Joe Biden nazwał rzeź Ormian ludobójstwem

Nagranie na którym prezydent USA (a wtedy kandydat na to stanowisko) Joe Biden wulgarnie odnosi się do potencjalnego wyborcy w ostatnim czasie zyskało na popularności. Teraz użytkownicy sieci wynajdują kolejne sytuacje w których prezydent USA jest agresywny, wulgarny lub nawet - zapomina gdzie jest i co mówi!