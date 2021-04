Pierwsze całkowicie elektryczne Ferrari już w 2025 roku!

Wygląda na to, że faktycznie zamykamy pewien rozdział w historii motoryzacji, bo kiedy na rynek trafi pierwszy model całkowicie elektrycznego pojazdu od Ferrari, nic już nie będzie takie samo - informuje portal geekweek.pl.

Coraz więcej koncernów samochodowych wprowadza do swojej oferty samochody elektryczne albo deklaruje całkowite przejście na takie modele w najbliższej przyszłości. Sukces takich firm jak Tesla tylko utwierdza większość z nich w przekonaniu, że elektryki to nie tylko chwilowa moda, ale prawdziwy postęp w imię ochrony środowiska, na którym na dodatek można nieźle zarobić. Do grona fanów elektryków dołączył także legendarny włoski koncern Ferrari, który jeszcze niedawno był raczej przeciwieństwem ekologii. Sportowe samochody firmy dosłownie pożerają paliwo i w warunkach miejskich ich średnie spalanie to nawet ok. 25 litrów na 100 km, chociaż producent nieco zaklina rzeczywistość, podając w oficjalnych danych zdecydowanie mniejsze wartości.

Niemniej elektryczne układy napędowe nie są zupełnie obce Ferrari, bo producent wprowadził na rynek dwa rozwiązanie hybrydowe, a mianowicie modele SF90 Stradale i SF90 Spider, a teraz zapowiada kolejny krok. A mowa o całkowicie elektrycznym Ferrari, które na dodatek nie jest wcale odległym planem, bo jak zapowiedział na corocznym spotkaniu szef i CEO firmy, John Elkann, należy się go spodziewać w 2025 roku: - Możecie być pewni, że to będzie wszystko, o czym możecie marzyć ze strony inżynierów i projektantów z Maranello, dla takiego ważnego wydarzenia w naszej historii - dodaje.

