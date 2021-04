Kajetanowicz i Szczepaniak wgrali Rajd Chorwacji! Ogromny sukces Polaków

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak fenomenalnie rozpoczęli swój tegoroczny udział w Rajdowych Mistrzostwach Świata – w niedzielę kierowcy Lotos Rally Team wygrali Rajd Chorwacji. Załoga LOTOS Rally Team uplasowała się również na jedenastej pozycji w klasyfikacji generalnej, przed nimi znalazły się już tylko załogi fabryczne – czytamy w relacji na stronie kajto.pl. Kajetanowicz potwierdził w ten sposób także swoją mistrzowską formę

Niedzielne wyścigi stały się kolejnym popisem Kajetana Kajetanowicza. Kierowca Lotos Rally Team stawał na podium po każdym z odcinków Rajdu, a jednocześnie stopniowo powiększał przewagę nad drugim w wyścigu Emilem Lindholmem.

Chorwacja to także trzecia wygrana runda WRC w dotychczasowej karierze Kajetanowicza, po dwóch triumfach w Turcji. Jak czytamy na stronie kajto.pl, jest to jego ósme podium, poprzednie mistrzowskie jazdy Kajto odbywały się na Korsyce, w Sardynii, Niemczech i w Hiszpanii.

To był fantastyczny weekend i wymarzony początek sezonu! W zasadzie wszystko szło po naszej myśli. Zaprezentowaliśmy bardzo dobre tempo, samochód spisywał się doskonale, a nam udało się uniknąć kosztownych błędów. Jak zawsze bardzo ciężko pracowaliśmy przygotowując się do tego rajdu. Przez kilka ostatnich tygodni chodziłem jak robot i robiłem tylko to, co pozwoliło nam pojechać taki rajd! Teraz zbieramy tego owoce. Mam znakomity zespół, LOTOS Rally Team, który kolejny raz potwierdził swoją klasę. Wygrywamy bardzo wymagający rajd, nawiązując równą walkę z załogami fabrycznymi, które miały tutaj przywileje w postaci załóg szpiegowskich. Na niektórych odcinkach wymagało to od nas podejmowania większego ryzyka, które mogło drogo kosztować. Naszym celem było jednak zwycięstwo w Rajdzie Chorwacji i od pierwszego dnia do tego dążyliśmy. Dobrze rozpoczynamy sezon, przy wsparciu naszych kibiców – zarówno tutaj na miejscu, jak i w Polsce. Z uśmiechem i pełni motywacji patrzymy już na kolejne rajdy! – skomentował swój sukces Kajetan Kajetanowicz, reprezentujący LOTOS Rally Team.