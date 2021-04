Kandydat na burmistrza Londynu odwiedził polski kościół

Shaun Bailey, kandydat Partii Konserwatywnej na burmistrza Londynu, odwiedził w niedzielę polski kościół w dzielnicy Balham, w którym w Wielki Piątek doszło do głośnego incydentu, gdy policja przerwała nabożeństwo

Zdarzenie, które miało miejsce w Wielki Piątek, było niewyobrażalne - powiedział w rozmowie z PAP Bailey. Podkreślił, że ze strony policji zabrakło właściwej komunikacji, i docenił spokojną reakcję władz parafii w trakcie zdarzenia. Bailey spotkał się także z przedstawicielami Polonii w znajdującym się niemal naprzeciwko kościoła w Klubie Orła Białego.

Kandydat na burmistrza Londynu zapytany o to, na jakie problemy zwracają uwagę podczas spotkań z nim mieszkający w brytyjskiej stolicy Polacy, wskazał przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa. Chcą wiedzieć, co zamierzam zrobić, by ulice, na których mieszkają, były bezpieczne dla nich i dla ich dzieci - powiedział. Ocenia on, że Londyn nadal jest stosunkowo bezpiecznym miejscem, ale w ostatnich latach sytuacja się pogarsza. Główną jego obietnicą wyborczą jest zatrudnienie w Londynie dodatkowych 8000 funkcjonariuszy policji.

2 kwietnia do kościoła Chrystusa Króla w Balham w południowym Londynie w trakcie Liturgii Męki Pańskiej weszło dwoje funkcjonariuszy londyńskiej policji metropolitalnej, którzy oznajmili zgromadzonym wiernym, że zostały złamane restrykcje epidemiczne, i nakazali im opuścić kościół pod groźbą grzywny w wysokości 200 funtów, a w razie odmowy wykonania polecenia - aresztu. Wszyscy wierni bez sprzeciwu wykonali polecenie. Jak napisała w wydanym później oświadczeniu policja, niektóre osoby znajdujące się w kościele nie miały zasłoniętych twarzy, a obecni w nim wyraźnie nie zachowywali dystansu społecznego, w związku z czym funkcjonariusze podjęli decyzję, że kontynuowanie tego nabożeństwa nie byłoby bezpieczne.

Z taką oceną nie zgodziła się parafia Chrystusa Króla, która wskazała, że policja przekroczyła swoje kompetencje, gdyż wszystkie rządowe wymogi zostały dotrzymane, a funkcjonariusze odwoływali się do nieaktualnych już przepisów o zakazie publicznych celebracji w miejscach kultu.

W kolejną niedzielę, 11 kwietnia, podczas mszy policja metropolitalna wyraziła ubolewanie z powodu przerwanego nabożeństwa i zapewniła, że jej celem jest służenie wszystkim społecznościom, w tym polskiej.

W zaplanowanych na 6 maja wyborach burmistrza Londynu Bailey jest głównym rywalem ubiegającego się o reelekcję Sadiqa Khana z Partii Pracy. Według ostatnich sondaży Khan może liczyć na niespełna 50 proc. głosów pierwszego wyboru, Bailey na niecałe 30 proc. Jeśli żaden z kilkunastu kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów pierwszego wyboru, uwzględnione będą także głosy drugiego wyboru oddane na dwóch czołowych kandydatów. Sondaże wskazują, że w takiej sytuacji Khan uzyskałby ok. 60 proc., a Bailey - ok. 40 proc.

PAP/mt

Czytaj też: Francuscy rybacy blokują brytyjskie ciężarówki z rybami