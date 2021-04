Czarnek: Jest szansa na powrót uczniów do szkół w maju

Dalszy powrót uczniów do szkół zależy od czynników pandemicznych. Jeśli dynamika spadkowa się utrzyma, to jest szansa na powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej – podkreślił w poniedziałek w Programie I Polskiego Radia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Minister pytany o to, jak w najbliższych tygodniach będzie wyglądać powrót kolejnych roczników uczniów do nauki stacjonarnej, odparł, że to „zależy od czynników pandemicznych, od tego, jak będzie się prezentowała krzywa spadkowa dynamiki koronawirusa”.

Ostatnie tygodnie napawały optymizmem, dlatego przez ostatnie tygodnie głosiłem tezę, że kwiecień jest tym miesiącem, w którym jest szansa przynajmniej na stopniowy powrót dzieci nauki stacjonarnej – powiedział.

Wyraził nadzieję, że „odpowiedzialność społeczna będzie wykazywana przez nas również w następnych dniach, zwłaszcza w długim weekendzie majowym”.

„I maj będzie z kolei miesiącem, gdy do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy. Ale o tym, jak będzie dokładnie, jaki będzie harmonogram, będziemy decydować w najbliższych dniach” – zaznaczył.

Na pytanie, czy można przypuszczać, że również uczniowie szkół ponadpodstawowych powrócą do zajęć lekcyjnych, powiedział, że „to jest realne”.

Mogę przekazać informację, która jest od dawna taka sama. Zarówno panu premierowi, jak i panu ministrowi zdrowia, tak jak samo jak Ministerstwu Edukacji i Nauki, całemu rządowi, zależy, by uczniowie do nauki stacjonarnej wrócili jak najszybciej, jak to jest możliwe – podkreślił. Widzimy, że trzecia fala powoli odpływa i dynamika spadkowa jest rzeczywiście mocniejsza, więc mamy wielką nadzieję, że właśnie w maju nastąpi powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów – dodał.

PAP/KG