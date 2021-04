Brytyjska gospodarka z najwyższym wzrostem od czasów wojny

Wstępne dane szacunkowe przewidują, że gospodarka Wielkiej Brytanii osiągnie najszybsze tempo wzrostu od czasów II Wojny Światowej.

6,8% - o tyle ma wzrosnąć PKB Wielkiej Brytanii w roku 2021 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gdyby przewidywania te okazały się prawdziwe, byłby to najszybszy wzrost od 1941 roku dla brytyjskiej gospodarki.

Patrząc na te przewidywania nie można jednak zapomnieć, że brytyjska gospodarka mocno ucierpiała w zeszłym roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne. Spadek PKB w 2020 roku wyniósł aż 9,8%. Był to najgorszy wynik ze wszystkich państw grupy G7. Był to też jeden z najgorszych wyników w całej Europie. Dla porównania, spadek PKB w 2020 dla całej Unii Europejskiej wyniósł 6,2%.

Głównymi powodami dla których brytyjska gospodarka odbija się teraz w tym tempie jest wysoki odsetek zaszczepień, co wiąże się ze stopniowym znoszeniem restrykcji. Okres pandemii uszczuplił budżety domowe wielu gospodarstw domowych, jednak część odnotowała zwiększenie oszczędności z uwagi na niemożność konsumpcji. Obecnie z tego powodu dochodzi do znaczącego wzrostu wydatków konsumpcyjnych co bogatszych obywateli.

Wysoki poziom oszczędności, udany proces szczepień oraz łagodzenie restrykcji przekładają się na wzrost wydatków w nadchodzących miesiącach – twierdzi Ian Stewart, główny ekonomista Deloitte, międzynarodowej sieci spółek handlowych.

Nie bez znaczenia była także, zdaniem Stewarta, polityka społeczna i gospodarcza rządu brytyjskiego w czasie pandemii. Przeciwdziałanie wzrostu bezrobocia, wsparcie dla najemców oraz inne interwencje przyniosły dobre rezultaty. W wyniku tego sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych pozostaje w całkiem dobrej formie.

Pandemia uderzyła najmocniej w najmłodszych pracowników. Kadra niewykwalifikowana, studenci na pracach dorywczych oraz osoby ledwo wchodzące na rynek pracy były najmocniej poszkodowane przez restrykcje gospodarcze. Teraz jednak otwieranie się na nowo firm stwarza dla tych grup dobre okazje do szybkiego znalezienia nowej pracy.

Należy jednak być ostrożnym. Chociaż przewidywania są jak najbardziej pozytywne, tak pozostają pewne aspekty, które mogą cały czas zaszkodzić brytyjskiej gospodarce. Przede wszystkim może to być pojawienie się nowych szczepów koronawirusa, przed którym szczepionki nie wykazuję tak dobrej efektywności.

Źródło: The Guardian