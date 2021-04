Niedzielski: po majówce profilaktyka dla osób 40 plus

Po majówce zostanie ogłoszona profilaktyka dla osób 40 plus i zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów – zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w najbliższym tygodniu będzie także wprowadzony pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej

Szef MZ na konferencji prasowej w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii Werandki w Nałęczowie, przypomniał, że rząd przygotował plan poprawy zdrowia Polaków, który składa się z pięciu elementów.

Obejmuje on: Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową i program profilaktyki dla osób 40 plus.

Razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy przekucie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na takie rozwiązanie systemowe, które w skali całego kraju ma zaproponować model opieki onkologicznej – wskazał Niedzielski.

Dodał, że drugim projektem jest Krajowa Sieć Kardiologiczna, która – jak zapowiedział minister – „w najbliższym tygodniu na zasadzie pilotażu będzie wprowadzona, jako rozporządzenie, zaczynając od województwa mazowieckiego”.

Trzecim elementem jest rehabilitacja pocovidowa, ale mamy jeszcze dwie rzeczy, które również chciałem zapowiedzieć, które w perspektywie tygodnia po majówce będą oficjalnie ogłoszone. To będzie profilaktyka dla osób w wieku powyżej 40. roku życia i zniesienie limitów świadczenia usług medycznych, tych specjalistycznych – poinformował Niedzielski.

PAP/KG