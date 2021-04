Międzynarodowe sukcesy PGNiG

W porównaniu do pierwszego półrocza 2016, w pierwszej połowie 2017 r. spółka sprzedała klientom zewnętrznym wolumen gazu większy o 14 proc. Aż o 64 proc. wzrosła bezpośrednia sprzedaż do klientów hurtowych, o 11 proc. do odbiorców detalicznych, a 7-proc. wzrost zanotowała PST - niemiecka spółka-córka PGNiG