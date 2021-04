Bujanie w obłokach

Największy polski bank systematycznie przekształca się w PKO Bank Przyszłości – instytucję technologiczną z licencją bankową

Proces ten trwa od lat. PKO Bank Polski, kierowany od ponad dekady przez prezesa Zbigniewa Jagiełłę, może się pochwalić m.in. najlepszą aplikacją mobilną IKO oraz wieloma innymi udogodnieniami dla coraz szerszej grupy klientów wybierających nowoczesne ścieżki korzystania z usług bankowych. 14 kwietnia 2021 r. uczyniono kolejny milowy krok w cyfrowej historii PKO Banku Polskiego, a także innych polskich przedsiębiorstw. Było nim uruchomienie regionu Google Cloud Warszawa

Region Google Cloud Warszawa to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej infrastruktura obliczeniowa globalnego dostawcy chmury publicznej. Powstała w wyniku partnerstwa strategicznego Google i Chmury Krajowej. Półtora roku od ogłoszenia tego porozumienia każda polska firma i instytucja może skorzystać z najnowszych światowych rozwiązań chmurowych dostępnych w regionie Google Cloud zlokalizowanym w Polsce.

Kluczowym dniem dla realizacji tego projektu był 30 października 2018 r.

Tego dnia podpisaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej, Operatora Chmury Krajowej. Nowemu podmiotowi powierzyliśmy zadanie utworzenia platformy technologicznej i prawnej, oferującej usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Spółka miała też pomagać korzystającym z jej usług firmom i instytucjom w procesie transformacji ich architektury IT oraz podnoszeniu poziomu cyberbezpieczeństwa – wspomina prezes Jagiełło.

Operator Chmury Krajowej postanowił natomiast skorzystać z know-how największych globalnych graczy i szybko zawarł strategiczne partnerstwo z Google i Microsoftem. Dzięki tym partnerstwom Operator Chmury Krajowej w pakiecie ze swoimi usługami, w jednym miejscu i na podstawie polskiego prawa może oferować polskim firmom także najlepsze światowe usługi dostarczane przez Google Cloud i Microsoft. Na bazie partnerstwa strategicznego z Google powstał właśnie region usług chmurowych Google Cloud Warszawa, dzięki czemu dane polskich przedsiębiorców będą mogły być przetwarzane w Polsce, a w rozwój usług Google Cloud zaangażowani zostaną polscy eksperci w zakresie IT.

To kolejny milowy krok w cyfrowej historii Polski. Dzięki rozwiązaniom chmurowym rodzime przedsiębiorstwa zwinnie wprowadzają innowacje, dostosowując produkty i usługi do szybko zmieniających się oczekiwań rynku. Chmura Krajowa jest dziś najbardziej wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmury obliczeniowej w Polsce. Jej celem od samego początku jest przyspieszenie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Zawierając i wcielając w życie takie partnerstwa jak umowa z Google, jesteśmy coraz bliżej tego celu – mówi prezes Jagiełło.

Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem na świecie i jedynym, jaki firma otworzy w tym roku w Europie.

Chmura to technologia, zbiór komponentów, z których trzeba umieć budować rozwiązania biznesowe. Jesteśmy po to, by wspierać firmy i instytucje publiczne na ich drodze do chmury, bo to złożony proces i wymaga systemowego podejścia. Mamy zdywersyfikowany portfel usług chmurowych, dostępnych w formule multicloud. Zapewniamy także doradztwo: ułatwiamy proces transformacji, pomagając efektywnie budować wartości biznesowe z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych. Chmura Krajowa jest dziś dojrzałą firmą z ponad 150-osobowym zespołem najbardziej doświadczonych ekspertów chmurowych w Polsce. Wspieramy klientów na każdym etapie transformacji, od zbudowania planu po jego skuteczną implementację – mówi Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej.

Co w praktyce oznacza uruchomienie regionu Google Cloud Warszawa? Likwidację barier, które jeszcze do niedawna powstrzymywały wiele przedsiębiorstw i instytucji przed korzystaniem z rozwiązań chmurowych. Region to bardziej wydajna i elastyczna infrastruktura IT zarządzana i utrzymywana przez Google, dostępna w modelu usługowym. To minimalne opóźnienia w przesyle danych. To także możliwość korzystania z zaawansowanej analityki danych w czasie rzeczywistym, szybszy zapis danych w aplikacjach i szybsze tworzenie kopii zapasowych.

Polskie firmy z każdej branży, a także firmy w sąsiednich krajach Europy Środkowo-Wschodniej mają od teraz dostęp do pełnej mocy obliczeniowej zapewnianej przez naszą globalną sieć. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii mogliśmy współpracować z firmami i instytucjami rządowymi, aby pomóc im przystosować się do tej nowej rzeczywistości dzięki naszej chmurze. W Polsce z dumą wspieramy firmy w każdej branży, od handlu i bankowości, po produkcję i sektor publiczny – mówi Magdalena Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Polsce.

Region Google Cloud Warszawa daje firmom możliwość przechowywania danych na terytorium Polski oraz zachowania zgodności z regulacjami i wymogami sektorowymi. Podmioty korzystające z tej infrastruktury zyskują możliwość budowy rozwiązań wysoko dyspozycyjnych, a więc szybkich w obsłudze i dostępnych o każdej porze dnia i nocy, a także – jak to ujęto w komunikacie – odpornych na katastrofy, czyli zabezpieczonych najlepiej jak się da przed przejęciem danych bądź ich utratą.

Co warte podkreślenia, Region to także możliwość skorzystania z najnowszych technologii informatycznych bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych. To demokratyzacja dostępu do rozwiązań i usług informatycznych. Każda firma i instytucja, niezależnie od specjalizacji i skali działania, ma takie same możliwości korzystania z chmury publicznej.

W regionie Warszawa dostępne będą kluczowe i powszechnie używane na świecie rozwiązania Google Cloud: takie jak Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner czy BigQuery.

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów

Dzięki największej jak dotychczas inwestycji Google w Polsce nasz kraj przystąpił do pierwszej ligi cyfrowego świata. Daje dostęp polskim firmom do najlepszej na świecie technologii chmury obliczeniowej – takiej samej, do której dostęp mają firmy w USA, Singapurze, Japonii czy Szwajcarii. Coraz więcej polskich przedsiębiorców jest zainteresowanych rozwojem, cyfryzacją procesów. Dotyczy to wielu dziedzin: produkcji, handlu, powiązanych rynków itp. To mnie bardzo cieszy. Ufam, że te działania rozwojowe mają sens, że warto inwestować w cyfryzację. To przyszłość dla gospodarki. Nie tylko wpływa na zwiększenie wydajności w firmach, ale też czyni nasze życie zwyczajnie lepszym.

Bartosz Życiński