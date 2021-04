Miliardy euro dla cyfryzacji

Ruszają konsultacje programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), następcy programu Polska Cyfrowa (POPC). Potrwają do 25 maja.

Nowy projekt będzie kontynuacją działań, które prowadziliśmy. To, co warto podkreślić to to, że udało nam się dobrze zagospodarować środki publiczne.