Błaszczak: Wszystko wskazuje, że dojdzie do porozumienia w sprawie FO

- Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z premierem Jarosławem Kaczyńskim - mówił na radiowej antenie Mariusz Błaszczak.

Gwarantujemy jako Zjednoczona Prawica, że te pieniądze zostaną spożytkowane bardzo dobrze, że trafią tam, gdzie są potrzebne - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. W Zjednoczonej Prawicy nie ma jednak w tej kwestii zgody. Sprzeciw podtrzymuje Solidarna Polska.

Szef MON został zapytany we wtorek w Polskim Radiu 24, czy dojdzie do porozumienia ws. Funduszu Odbudowy. „Tak, wszystko na to wskazuje. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z premierem Jarosławem Kaczyńskim” - odparł.

Podkreślił, że Zjednoczona Prawica gwarantuje, że te pieniądze „zostaną spożytkowane bardzo dobrze, że trafią tam, gdzie są potrzebne, że będą stanowiły mechanizm rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej”.

Rząd we wtorek ma po raz kolejny zająć się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększenia zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO) - dokument taki musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł.

Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy nie ma w Zjednoczonej Prawicy - ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska. Politycy SP krytykowali projekt obecnego unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy od początku, m.in. mechanizm powiązania budżetu z kwestią praworządności; obecnie zwracają uwagę na kwestię pożyczek, z których częściowo ma być finansowany Fundusz. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił m.in. że jego ugrupowanie nie godzi się, żeby „Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji”.

Z informacji uzyskanych przez PAP w Solidarnej Polsce wynika, że przedstawiciele ugrupowania w rządzie podczas wtorkowego posiedzenia podtrzymają swój sprzeciw. Rząd może jednak przyjąć projekt ustawy większością swojego składu, przy sprzeciwie niektórych ministrów.

PAP/wpolityce.pl/ PR24/gr